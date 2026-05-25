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習近平會巴國總理：讚賞巴方為恢復中東和平發揮斡旋作用

記者張鈺琪／即時報導
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圖為2025年9月2日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見巴基斯坦總理夏巴茲...
圖為2025年9月2日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見巴基斯坦總理夏巴茲。（中國外交部駐香港特別行政區特派員公署）

應中國國務院總理李強邀請，巴基斯坦總理夏巴茲於5月23日至26日對中國進行正式訪問。夏巴茲23日抵達浙江杭州，結束杭州行程後，於24日晚間抵達北京。據央視報導，中國國家主席習近平25日下午在北京人民大會堂，會見夏巴茲。習近平表示，雙方要深化農業、產業、人工智慧、人才培養等全方位合作，並開展更高水平、更廣領域安全合作，共同維護地區和平穩定。

習近平表示，中巴建交75年來，兩國相互理解、相互信任、相互支持，鍛造了牢不可破的傳統友誼，雙方戰略互信和務實合作有力促進各自國家發展。無論國際形勢如何變化，中方始終將發展中巴關係置於周邊外交的優先方向。雙方要加快構建新時代更加緊密的中巴命運共同體，讓兩國全天候合作取得更多成果，更好造福兩國人民，為促進地區和平穩定作貢獻，為構建周邊命運共同體作示範。

習近平稱，中方堅定支持巴方維護獨立、主權和領土完整，願同巴方保持高層交往，加強戰略溝通，把握兩國關係正確發展方向。雙方要扎實推進構建中巴命運共同體行動計畫，統籌重大標誌性工程和「小而美」民生項目建設，深化農業、產業、人工智慧、人才培養等全方位合作。

針對區域議題，習近平指出，雙方要開展更高水平、更廣領域安全合作，共同維護地區和平穩定。中方讚賞巴方主動擔當，為恢復中東地區和平發揮斡旋作用。雙方要繼續保持密切溝通和協調，共同反對單邊主義和冷戰思維，共同推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

據中方通稿，夏巴茲表示，習近平是巴基斯坦人民偉大的朋友，也是世界上所有愛好和平人民的偉大朋友。在習近平堅強領導下，中國經濟取得舉世矚目成就，為維護世界和平、構建多極世界提供了堅實保障。巴中鐵桿友誼由兩國老一輩領導人親手締造，歷久彌堅、無可比擬。巴方堅定奉行一個中國原則，在所有涉及中國核心利益的問題上堅定支持中方立場，永遠做中國的好朋友、好伙伴。

他表示，巴方願同中方共同慶祝建交75周年，學習中國治國理政經驗，深化「一帶一路」合作，推進中巴經濟走廊建設，讓巴中關係不斷向前發展，造福兩國人民。他也感謝中方支持巴方斡旋美伊談判，並稱習近平就中東局勢提出的四點主張是實現和平的指導性方案，巴方願同中方密切協調，共同為促進世界和平穩定作出貢獻。

習近平 國務院 巴基斯坦

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