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五月天阿信隨手拍北京公廁 粉絲排隊占茅坑、發網上炫耀

中國新聞組／北京25日電
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五月天阿信因為一張公廁打卡照登上熱搜。（取材自BRTV新聞）
五月天阿信因為一張公廁打卡照登上熱搜。（取材自BRTV新聞）

五月天在北京鳥巢連唱12場，剛收官沒兩天，主唱阿信卻因為一張公廁打卡照登上熱搜——不是誇他接地氣，而是因為粉絲「偵查能力」太強，直接把居民公共廁所變成打卡景點，鬧得胡同居民苦不堪言。事情發酵後，阿信在個人社交媒體評論區發文致歉。

BRTV新聞報導，五月天主唱阿信近日在北京某胡同男廁打卡拍照後，不少歌迷紛紛前往「同款廁所」排隊合影，甚至有人在五個廁位裡分別放上五月天成員的名字拍照。

居民表示，在胡同裡，公共廁所是很多居民日常生活中必不可少的設施。雖然現在有些平房家庭自己安裝廁所，但大多數家庭仍不具備這個條件，只能靠公共廁所解決日常如廁需求。

「這不是景點，是大家每天都要用的地方。」居民強調。

此外，歌迷在廁所內外長時間排隊、拍照，導致真正有需要的居民無法順利使用公廁，尤其是老人、小孩或身體不適的居民，影響更大。而胡同本就狹窄，公廁周邊聚集大量歌迷，不僅影響居民通行，也干擾其他遊客正常使用。居民直言，有人甚至拍下「茅坑照」並配上成員名字發到網上，「這不僅是腦殘粉的行為，更洩露公共廁所的隱私環境，既不雅觀，也不尊重他人。」

胡同居民呼籲，追星可以理解，但不能失去基本的社會公德心。「你喜歡偶像，站在門口拍一張就得了，非要跑到廁所裡邊拍，還占著茅坑，發到網上炫耀，這合適嗎？」

他還提到，類似的現象並不少見——比如五月天來北京開演唱會時，某燒餅鋪因阿信曾光顧，夏天能排隊排出三、四十米，演唱會一結束，鋪子就冷清了。「歌迷的熱情可以理解，但一旦過了頭，就會給普通人的生活帶來實打實的麻煩。」

事情發酵後，阿信在個人社交媒體評論區發文致歉，鄭重表示：「沒想到被大家找到北京胡同公廁『同款』，造成居民困擾，鄭重致上歉意。」他還呼籲歌迷理性打卡，友善支持居民和店家，感謝大家的理解與支持。

粉絲跟著五月天阿信打卡公廁。（取材自BRTV新聞）
粉絲跟著五月天阿信打卡公廁。（取材自BRTV新聞）

粉絲跟著五月天阿信打卡公廁。（取材自BRTV新聞）
粉絲跟著五月天阿信打卡公廁。（取材自BRTV新聞）

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