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豪雨襲中國 發紅色災害預警 武漢停課停業

中央社台北24日電
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中國豪雨持續，官方今天傍晚發布紅色山洪災害氣象預警。圖為5月24日，航拍暴雨襲擊...
中國豪雨持續，官方今天傍晚發布紅色山洪災害氣象預警。圖為5月24日，航拍暴雨襲擊後的重慶市永川區茶山竹海街道安溪村。（中新社）

中國豪雨持續，官方今天傍晚發布紅色山洪災害氣象預警，指明晚8時以前，浙江、安徽、江西、湖北等省的部分地區發生山洪災害可能性大，其中安徽西部及湖北東部局部地區的致災可能性最高。這也是中國官方今年發布的第1個紅色災害預警。

此外，湖北省武漢市由於凌晨降下豪雨，武漢市官方上午宣布全市今天除民生必需的特殊行業外，一律停止集會、停課、停業。明天各級學校則可視天氣狀況彈性上下學。

中國對各種天然災害的預警，依致災程度從低到高分別為藍、黃、橙、紅4種顏色，因此紅色為致災程度最高的預警。

綜合中國媒體報導，中國水利部和中國氣象局今天傍晚6時共同發布紅色山洪災害氣象預警，預測今晚8時至25日晚間8時，浙江西部、安徽西部和南部、江西東北部、湖北東部等地部分地區發生山洪災害可能性大，為橙色預警。

其中，安徽西部、湖北東部的局部地區發生山洪災害可能性「很大」，即為紅色預警。

中國水利部和中國氣象局表示，除上述地區外，其他地區也可能因局部短時間大量降雨引發山洪災害，各個地方須注意做好實時監測、防汛預警和轉移避險等防範工作。

在上述區域中，湖北省武漢市今天已出現大雨及豪雨，凌晨的每小時雨量一度高居全中國第2。武漢市氣象台上午發布暴雨紅色預警，指市內部分地區淹水、地質災害、中小河川水位上漲的風險極高。因此，全市今天除民生必需的特殊行業外，一律停止集會、停課、停業。

武漢市教育局今天傍晚則通知，全市各校可實施彈性上下學，方便家長根據天氣情況和交通狀況靈活安排學生入校及離校。因天氣原因無法按時到校的學生，無需請假，可隨時入校。雨量較大的區域，特別是山區、庫區、湖區學校，可根據天氣情況靈活安排上下學時間。

武漢

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