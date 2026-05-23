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山西礦災釀90死 中國副總理赴現場下令查清查透

中央社台北23日電
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中國國務院副總理張國清23日在沁源縣人民醫院看望受傷人員。(新華社)
中國國務院副總理張國清23日在沁源縣人民醫院看望受傷人員。(新華社)

山西省沁源縣留神峪煤礦昨晚發生瓦斯爆炸事故，截至下午2時已造成90人死亡。中國國務院副總理張國清今天赴現場探視後表示，國務院事故調查組要「較真碰硬」展開事故調查，查清查透事故原因與相關部門責任，依法依規嚴厲懲處。

張國清並指示，各地要全面檢視礦山安全落實情況，重拳出擊「打非治違」，嚴查嚴懲煤礦隱蔽工作面作業、安全監控造假、下井作業人數不清、違規分包轉包等問題。國務院安委辦及各地要立即對煤礦、危險化學品等重點行業領域安全隱患排查整治再作部署，嚴格監管執法，堅決有力懲處安全生產違法違規行為。

新華社報導，張國清23日率有關部門負責人員趕赴山西長治市沁源縣煤礦瓦斯爆炸事故現場指導應急處置工作，傳達中共總書記習近平的指示以及中國國務院總理李強的要求。他在現場指揮部召開會議，作上述表示。

張國清還要求，山西及各地要時刻繃緊安全生產這根弦，落細落實安全生產責任措施，「堅決防範遏制重特大事故發生」。

他指示，要調集專業力量全力科學搜救，避免次生傷亡。要核清失聯人數，確保不落一人。要組織高水準醫療專家精心救治傷患，減少因傷致殘。要扎實細緻做好安撫善後工作，及時準確發布訊息，回應社會關切。

中國國務院副總理張國清23日率有關部門負責同志趕赴山西長治市沁源縣煤礦瓦斯爆炸事...
中國國務院副總理張國清23日率有關部門負責同志趕赴山西長治市沁源縣煤礦瓦斯爆炸事故現場指導應急處置工作。(新華社)

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