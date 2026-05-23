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APEC貿易部長會蘇州閉幕 王文濤：具體成果「1+1」、三亮點、五成果

記者黃雅慧／即時報導
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APEC貿易部長會23日在蘇州落幕，中國商務部長王文濤（中）在會後記者會上對外說...
APEC貿易部長會23日在蘇州落幕，中國商務部長王文濤（中）在會後記者會上對外說明會議成果。圖／讀者提供

中國商務部長王文濤23日於蘇州舉行的APEC貿易部長會後記者會上表示，這次會議達成「1+1」具體成果（一個「蘇州聲明」、新一版服務業路線圖），並有三大亮點與五大成果。其中，他提及，會議重申對亞太自貿區（FTAAP）長期願景的堅定支持，各方再次將眼光聚焦亞太自貿區，承諾通過亞太自貿區的議程。

王文濤表示，這次會議21位APEC經濟體的代表悉數參會，會議主要聚焦建設亞太共同體，促進共同繁榮。各方圍繞兩項議題：一是建設開放可預期的區域和多邊經貿秩序；令打造創新有活力的貿易投資合作新引擎，進行了廣泛的交換意見。會議討論應該是「坦誠、深入，富有建設性。」

王文濤稱，這次會議達成「1+1」具體成果：發表了一個聯合聲明，且各方同意把這個聯合聲明命名為「蘇州聲明」，也批准了新一版的服務業路線圖。

王文濤說，會議有三大亮點：一是彰顯合作意願，在當前地緣政經局勢複雜嚴峻關鍵時刻下，亞太經濟體成員相聚蘇州深入探討多邊和區域經貿合作向何處去重要議題，充分證明開放的區域主義和真正的多邊主義是深得人心；二是突出創新導向，會議上各方圍繞數字綠色等新興領域合作達成廣泛共識，並就AI等相關貿易投資合作開展積極探索，服務業對於本地區經濟發展和就業民生具有重要的意義。此次批准的新路線圖，也將擁抱數位化轉型列為服務業發展的重要的支柱；三是體現包容和共享。

對於這次會議成果，王文濤總結為五點：一是重申對FTAAP長期願景的堅定支持。他提及上一個APEC中國年2014年提出了FTAAP的北京路線圖，當前全球區域經濟發展面臨不確定、不穩定因素增多，在此背景下，各方再次將眼光聚焦亞太自貿區，承諾通過亞太自貿區的議程；二是本次會議各方一致同意世貿組織規則是促進全球貿易發展的關鍵，各方也承諾充分發揮APEC思想孵化器作用，攜手推進世貿組織改革；三是為未來十年服務業發展繪製藍圖，各方批准APEC創新有競爭力和韌性的服務業路線圖，同意重點聚焦八大領域合作，推進服務業相關政策持續創新與改革，共同構建開放可預期的服務貿易投資制度環境；四是圍繞拓展數位貿易合作新空間達成新共識。各方承諾加強無紙貿易合作、強調促進跨境數據流動，深化跨境電商的合作，強調推動AI普惠發展等；五是體現在積極探索綠色貿易發展新舉措，各經濟體普遍呼籲加快推動發展方式綠色低碳轉型，共同應對環境及相關挑戰。

據悉，APEC貿易部長會議期間，中方還舉辦了APEC貿易部長與工商界午餐會，RCEP和CPTPP成員對話會等一系列活動，中國商務部國際經貿關係司司長林峰表示，關於RCEP與CPTPP成員對話會，這是兩個超大型自貿協定成員間首次開展對話活動，兩個協定共有20個正式的成員，其中有18個參加了會議，東協秘書處也派人參會。各方以非正式方式深入交換意見。

APEC貿易部長會23日在蘇州落幕，中國商務部長王文濤（中）表示，這次會議達成「...
APEC貿易部長會23日在蘇州落幕，中國商務部長王文濤（中）表示，這次會議達成「1+1」具體成果（一個「蘇州聲明」、新一版服務業路線圖），並有三大亮點與五大成果。圖取自APEC官網

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