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中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠

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中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠

中國新聞組／北京18日電
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樊振東壓力大一臉嚴肅。（視頻截圖）
樊振東壓力大一臉嚴肅。（視頻截圖）

目前為德國薩爾布呂肯乒乓球俱樂部（Saarbrucken）效力的中國乒乓球名將樊振東，17日在歐洲乒聯男子冠軍聯賽決賽中，連輸法國勒布倫兄弟，但在隊友莫雷加德神勇表現下，薩爾布呂肯最終仍以3：2打敗法國蒙彼利埃俱樂部，實現歐冠四連冠。樊振東連兩敗消息傳回中國，讓不少乒乓球界人士意外，尤其前一天他剛當選歐冠半決賽本場最佳球員，被讚是「前無古人」沒多久就翻車，引發部分球迷嘲諷「躺贏也是實力」，也有球迷力挺。

北京時間17日晚，歐洲乒乓球俱樂部冠軍聯賽決賽打響，樊振東所在的薩爾布呂肯俱樂部對上蒙彼利埃俱樂部，據現代快報報導，樊振東率先出場，對陣該隊的艾利克斯·勒布倫，但陷入苦戰，6：11，8：11，9：11敗北。失利後，樊振東低頭似不斷說話，隨後還看似很沮喪地連連搖頭。

第二場和第三場比賽中，巴黎奧運男單銀牌莫雷加德和約奇克均獲勝，助薩爾布呂肯在總比分上以2：1反超。

第四場，樊振東再對壘費利克斯·勒布倫，但狀態一般的他直落三局被打敗，比分為6：11，11：13，8：11。總比分來到2：2，莫雷加德頂住壓力，幫助球團3：2擊敗對手，拿到這場比賽的勝利。此戰，莫雷加德獨得2分，樊振東也拿到了首個歐冠冠軍獎盃。

據相關報導，樊振東雖收穫了本賽季的第二座冠軍（德國杯冠軍），但他在整場比賽中看起來狀態不佳，第四盤第一局他也是迅速6：11輸掉，隨後樊振東又連輸兩局，換言之樊振東兩盤大戰分別都是被大小勒布倫橫掃，球場上，樊振東的表情都有些凝固了，有中國球迷形容：「看起來小胖的心理肯定非常難受」。

不過賽後薩爾布呂肯球員慶功，樊振東第一時間上去跟大家抱成一團慶祝，他笑得非常開心，即使來到頒獎典禮等候區，他也一直開口笑，並未被連兩敗的陰影籠罩。有球迷稱樊振東的EQ好，而且他平時表現不錯，相信隊友也不會怪他。

由於樊振東在16日歐洲乒聯男子冠軍聯賽「最終四強」半決賽中為球隊取得開門紅，僅用20分鐘橫掃對手，賽後還當選了歐冠半決賽的本場最佳球員， 剛被中國「金牌教練」吳敬平讚樊振東以一人之力震撼世界職業體育，在中國乒乓球的歷史上是「前無古人」後第二天就連兩敗翻車，在中國引來網民兩極化反應。

部分中國網民嘲諷：「這不就是出走德國的意義嗎？找到對手！國內沒對手」，「這裡不留爺，自有留爺處不讓打還不讓走？」，「躺贏也是種實力，心態穩」；也有球迷為他打氣：「隊友強勢carry，冠軍到手就行」。

德國 巴黎奧運 樊振東

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