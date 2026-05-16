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中國個人所得稅收顯著成長 分析：大數據徵管奏效

中央社台北16日電
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圖為中國海南海口一處購物商場。(新華社)
圖為中國海南海口一處購物商場。(新華社)

延續2025年顯著成長，中國第1季個人所得稅收入大增10.5%，遠超過其它稅種。中媒報導引述稅務官員與專家指出，主因是運用大數據手段加強徵管，高所得居民繳稅以及海外收入補稅明顯增加。

中國經濟近年成長趨緩，稅收逐年減少。中國政府2021年下發「關於進一步深化稅收徵管改革的意見」，提出建設智慧稅務，推動徵管向「以數治稅」轉型，運用大數據、區塊鏈、人工智慧等技術，全面加強稽查。官方稱，2025年已基本建成智慧稅務系統。

經濟觀察報今天報導，中國2025年個人所得稅收入成長11.5%。這一趨勢延續至今年第1季，個稅成長10.5%，遠超過其它稅種增幅，也明顯高於城鄉居民收入4%的增速。

報導提到，南方某地去年與今年個稅收入增幅均超過10%。當地稅務部門負責人透露，個稅實現高增長，主要得益於高淨值人士繳稅規範性明顯提升。以前很多收入游離在稅收監管之外，如今透過大數據手段，全部納入徵管範圍。

該名負責人說，現在隨著稅收大數據應用以及跨境涉稅訊息互通，高淨值人群的納稅合規度大大提高。此外，企業高管以非工資薪金形式發放的收入，被逐步納入統一徵管，也帶動個稅增收。同時，上市公司股價走高、股東減持獲得收益，也貢獻了一部分。

東部某縣區稅務部門負責人表示，第1季個稅增速遠超過稅收整體增速，原因是轄區內上市公司2025年的業績非常好。這帶來兩個結果：一是業績好，分紅高，相應納稅自然隨之增多；二是股價走高，股東高位減持產生大量應稅收入，兩個因素共同帶動個稅的高速成長。

中國股市今年以來成交量明顯增加。根據中國財政部發布，今年第1季證券交易印花稅比去年同期大增78.1%。

報導引述安理律師事務所律師葉永青指出，個稅徵管加強，尤其是對高淨值個人的嚴格徵管與境外所得的首次普遍徵收，是重要的因素。2025年是境外所得申報主動管理的第一個年度，境外所得申報管理、大數據核查、平台經濟從業者收入核查等措施，直接帶來補稅與稅基顯性化，進而導致個稅增速提高。

中國2025年度個人所得稅綜合所得匯算清繳已於3月1日啟動，6月30日截止，徵收對象為綜合所得年收入超過人民幣12萬元（約1.7萬美元）且需補稅金額超過400元的居民。

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