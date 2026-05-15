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中國發改委主任會晤波音CEO：歡迎並支持深化務實合作

記者廖士鋒／即時報導
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中國發改委主任鄭柵潔15日會見美國波音公司CEO，表態大陸歡迎並支持波音公司與大...
中國發改委主任鄭柵潔15日會見美國波音公司CEO，表態大陸歡迎並支持波音公司與大陸企業按照商業原則深化務實合作。（圖／取自中國發改委官網）

美國總統川普這次訪問北京，雙方經貿合作受到高度關注，尤其是波音飛機的訂單數量。而中國發改委主任鄭柵潔15日上午會見了波音的CEO，強調中國「歡迎並支持」波音公司與中國企業「按照商業原則深化務實合作」。

根據中國發改委微信公眾號15日晚間消息， 15日上午鄭柵潔在委內會見波音公司總裁兼首席執行官奧特伯格（Kelly Ortberg）。雙方就中國中國宏觀經濟形勢、深化航空領域合作等議題進行了交流。

鄭柵潔表示，中國經濟持續發展將為包括波音公司在內的各國企業帶來長期機遇。「中美航空領域合作基礎好、潛力大，中方歡迎並支持波音公司與中國企業按照商業原則深化務實合作」。希望波音公司繼續發揮橋樑紐帶作用，著眼中美互利共贏，為加強中美務實合作、促進中美關係健康穩定發展貢獻積極力量。

消息並指，奧特伯格表示，感謝中國發改委為波音公司在陸發展提供支持，波音公司對中國市場的承諾長期不變，願與中國合作夥伴一道持續深化航空領域合作，取得更多務實成果。

此外，發改委副主任李春臨15日上午也在委內會見通用電氣航空航太集團董事長兼首席執行官拉里．卡爾普（Henry Lawrence Culp）一行。雙方圍繞加強航空合作、促進中美經貿交流等議題進行了深入交流。

李春臨表示，當前中國航空運輸市場加速發展、勢頭良好，將給通用電氣航空航太集團等企業帶來更廣闊的發展空間。中國將堅持高水平對外開放、持續優化營商環境，為外資企業提供更優質的服務。希望通用電氣航空航太集團繼續深耕中國，加大投資，與中國企業開展廣泛合作，為維護全球產業鏈供應鏈穩定作出更多貢獻。卡爾普表示，通用電氣航空航太集團進入中國已有超過百年歷史，願與中國企業持續深化合作與交流，實現互利共贏。

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