川習會達成哪些協議？ 中國外交部不鬆口

中國外交部發言人郭嘉昆。（路透）

川習會 在北京落幕，面對媒體追問中美是否就半導體管制、稀土 供應、購買波音飛機以及採購農產品與石油等經貿問題達成協議，中國外交部發言人郭嘉昆下午在例行記者會皆未鬆口證實；對於川普當面邀請習近平 9月訪美，也僅稱兩國保持溝通。

綜合陸媒央視新聞、澎湃新聞、北京日報報導，紐約時報記者提問，美國總統川普（Donald Trump）稱中方同意購買200架波音飛機，請問中方有何評論？

郭嘉昆表示，中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方應共同落實好兩國元首達成的重要共識，為中美經貿合作與世界經濟注入更多的穩定性。

面對記者追問中美雙方是否在農業方面達成了一些協議？他則稱，川普訪問期間，雙方就保持經貿關係穩定、拓展各領域務實合作、妥善解決彼此分歧達成重要共識。中方願與美方一道落實好兩國元首重要共識，本著平等、尊重、互利原則，「不斷拉長合作清單」，實現互利共贏。

當被問及中美元首是否討論了美國半導體的出口管制問題，郭嘉昆僅稱，中方已多次表明在美輸中晶片問題上的原則立場。

紐約時報記者還提問，在稀土供應方面是否達成了新的諒解？郭嘉昆回稱，關於中美元首會晤的情況，中方已經發布了消息，中方一貫致力於維護全球產供鏈的穩定與安全。

至於中國是否同意未來採購美國石油？郭嘉昆僅稱，中方願與各方共同維護全球能源安全和產供鏈穩定，當務之急是推動海灣和中東地區恢復和平穩定。

日本朝日電視台提問，中美元首會談討論了人工智慧方面的合作嗎？有什麼成果？未來將如何與美國開展人工智慧方面的合作？郭嘉昆回稱，中方始終主張各方共同推動人工智慧開放、包容、普惠、向善發展。

據新加坡聯合早報報導，對於川習會是否討論對台軍售問題，郭嘉昆並未直接回應，僅表示北京反對美國向台灣出售武器的立場是一貫的明確的。

針對外界關切川習會是否涉及黎智英案，郭嘉昆同樣未直接回應，僅表示北京此前已經多次闡明立場，黎智英是反中亂港事件的主要策劃者和參與者，香港事務屬於中國內政，中央政府堅定支持香港司法機關依法履職盡責。