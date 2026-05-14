習拋「中美建設性戰略穩定關係」 學者解讀有意思在哪裡

川習會拋出的「中美建設性戰略穩定關係」受到關注。圖為14日在北京人民大會堂東廣場歡迎儀式後，習近平疑似向川普導覽周圍。記者廖士鋒／攝影

14日川習會上，中國國家主席習近平 拋出了「中美建設性戰略穩定關係」的定位，受到各界關注，中國學者解讀這一名詞「有意思」，強調既在某種程度上承認「關係不怎麼好」，同時也希望它是個「比較積極的、有合作的穩定」。

14日午後川習會後第一時間，針對新提出的關係定位，北京清華大學戰略與安全研究中心主任達巍向本報指出，戰略穩定意思就是總體性、戰略上的或者雙邊關係的基調是一個穩定的關係。穩定這個詞「有點意思」，它不是合作的、也不是對抗的，比較中性。

達巍並進一步提到，穩定的關係意味著某種程度上其實承認這個關係不怎麼好，「它是有競爭性的、有矛盾的」。但希望這個矛盾得到控制，不要失控、不要有戰爭、不要有「逐底」競爭。穩定又可分為較積極的穩定或較消極的穩定。最後提出「建設性戰略穩定」，「那就還是希望它是個比較積極的、有合作的穩定」。

關於「中美建設性戰略穩定關係」，中國人民大學教授時殷弘分析有三個問題尚未解答，這些問題源於何處？哪些是結構性、情境性問題、哪些是特殊性問題？管控這些問題需要付出哪些代價或做哪些相互讓步？如果未有雙方都能接受的答案，峰會就仍然停留在空談層面。