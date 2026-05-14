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李強會見隨川普來訪的黃仁勳、馬斯克等美國商界巨頭

記者賴錦宏／即時報導
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中國總理李強14日下午在人民大會堂會見美國企業代表。（路透）
中國總理李強14日下午在人民大會堂會見美國企業代表。（路透）

據央視新聞，中國總理李強14日下午在北京人民大會堂會見隨美國總統川普訪中的近20名美國商界領袖。李強說，中美雙方能夠保持坦誠順暢的對話溝通，積極維護穩定健康雙邊關係，對中美兩國具有重要的戰略意義。先前南華早報稱，此次隨川普訪中的企業代表團，至少18名美國科技、金融與航太巨頭，合計身價逾1.07兆美元。

隨美國總統川普訪中的美國商界領袖，包括特斯拉創始人馬斯克、輝達總裁黃仁勳、蘋果總裁庫克和波音公司總裁奧特伯格等。

李強在會上開場白提及，在當前國際形勢不確定不穩定這樣的大背景下，中美雙方能夠保持坦誠順暢的對話溝通，積極維護穩定健康的雙邊關係，「我想這不僅是對中美兩國具有重要的戰略意義，也將為全球和平發展事業注入正能量和確定性。」

李強向在座商界領袖表示，他們隨同川普訪華，不僅體現了大家對中國市場的高度重視，更是以實際行動支持中美關係發展。

除了李強，其他出席此次活動的中國官員，包括國務委員兼國務院秘書長吳政隆、中國商務部長王文濤、中國國家發改委主任鄭柵潔、中國人民銀行行長潘功勝、中國外交部副部長馬朝旭，以及中國駐美大使謝鋒。

中國國家主席習近平上午在北京人民大會堂，與川普舉行會談期間，已會見隨同川普訪中的美國企業家。

李強 黃仁勳 川普

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