川普稱向習近平提黎智英 黎采生日願望盼父早日回家

圖為黎智英2020年5月29日受訪時所拍攝的照片。（路透）

川習會 14日登場，美國總統川普 近日表示，會向中國國家主席習近平 提出壹傳媒創辦人黎智英的案件。黎智英女兒黎采接受中央社視訊訪問時表示，很感激川普再次向習近平提及父親，直至今天，父親已坐牢5年5個月又5日。

川普4日接受保守派主持人修伊特（Hugh Hewitt）訪問時，表示會向習近平提及黎智英，並說「他（習近平）跟黎智英之間有很多、有一點芥蒂」。

川普11日在白宮再向記者表示，他會向習近平提出黎智英的案件，並說「黎智英—他給中國帶來了很多麻煩。他試圖做正確的事。但他不成功，他入獄了，人們希望他出來，我也希望他出來。所以我再次提起他」。

據外媒報導，川普去年10月與習近平在韓國見面時，也曾提及黎智英。

身在美國的黎采對川普表示將再次向習近平提及父親一事，表達「無比感激」。她說，這顯示川普一直關注父親的案件，使她更有信心川普及其政府能讓父親回家。

黎采表示，父親已79歲，且已坐牢5年5個月又5日，身體狀況欠佳。她說，川普政府以及美國國會兩院對父親及其自由所展現的堅定承諾，令家人充滿希望，目前唯有川普及美國政府能協助父親重獲自由。

黎智英2020年12月31日開始被還押，之後因其他罪名被判入獄。去年12月被香港法院判違反國安法罪名成立，今年2月被判囚20年。

對於國際社會多年來持續關注黎智英，黎采說，「這對我們意義重大。他所代表的價值觀影響深遠。這些價值觀是香港人所認同的，在許多民主國家，在許多相信基本人權的地方也同樣存在。」

黎采去年7月離開香港到海外，與兄長黎崇恩為營救父親而奔波。自父親被關押後，除了探視，黎采只能夠靠書信與父親聯繫。

黎智英在信中多次展現出堅毅的信仰與心態，他曾分享在困境中的自我反思，認為當前的經歷讓他對生命意義有更深一層的體悟，並感謝信仰帶給他的平靜。

黎智英在信中也流露掛念子女之情。他曾提到，每當在法庭見到女兒展現出的堅強與莊嚴，都讓他感到無比驕傲。

黎采笑言，父親曾在信中問她有沒有男朋友，又叮囑她跟母親學煮菜，及多學煮廣東菜，例如蒸魚和鮮鮑魚。思念父親的黎采，現在多學了父親喜歡的菜色。

5月13日是黎采的生日，她記得以往每年生日父親都會為她慶祝，即使她在外國讀書，父親也會特意遠赴當地為她慶生。自從父親被關押後，每年她生日必會探視父親，沒有心情慶祝。

不過，黎采說，父親見到她時總是很開心，一定會跟她說「生日快樂」。現在最大的生日願望是「一家團聚」，希望天主繼續保佑家人，「尤其是在父親身體非常虛弱的這段時間裡保佑他」。

中國外交部12日舉行例行記者會，法新社記者提問，如果川普在與中國領導人的會談中要求釋放黎智英，中方是否會考慮。中國外交部發言人郭嘉昆表示，黎智英是反中亂港事件的主要策劃者和參與者，香港事務屬於中國內政，中國中央政府堅定支持香港司法機關依法履職盡責。

香港明報9日引述港府發言人表示，「強烈敦促外部勢力立即停止干預特區的內部事務和特區法院獨立行使的審判權」，又指包括黎智英案在內的所有案件都嚴格根據證據及法律處理，任何國家組織或個人企圖利用政治力量干預特區司法程序，都是破壞法治行為，應受譴責。