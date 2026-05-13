川習會之際 中國油輪遠華湖號駛離荷莫茲海峽

位於阿曼外海荷莫茲海峽上的船隻。中國超大型油輪遠華湖號13日順利通過荷莫茲海峽，是美伊戰爭以來中國油輪第三次通過該海峽。路透

路透報導，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）與航運追蹤機構Kpler的數據顯示，一艘載有200萬桶伊拉克 原油的中國超大型油輪（VLCC），因美伊戰爭受困波斯灣兩個多月後，13日順利通過荷莫茲海峽。該艘名為「遠華湖號」（Yuan Hua Hu）的油輪目前停泊在阿曼灣外海，鄰近美國海軍對伊朗 船隻實施封鎖的地帶。

遠華湖號為中國遠洋運輸集團旗下的中遠海能（COSCO Shipping Energy Transportation）海南分公司所有和營運，並由中國國營石化龍頭中國石化（Sinopec）旗下的貿易子公司聯合石化（Unipec）承租。

美國總統川普與中國國家主席習近平即將會面，加上伊朗外長阿拉奇上周剛訪問北京，此次遠華湖號通過荷莫茲海峽的時間點十分敏感。此外，透過船舶追蹤數據可發現，自今年2月28日美國和以色列對伊朗發動戰爭以來，這已是中國油輪第三次通過荷莫茲海峽。

數據顯示，遠華湖號3月初在伊拉克的巴士拉碼頭裝載近200萬桶「巴士拉中級原油」後，便一直困在波斯灣內直到現在。目前來看，該船目的地為亞洲。在此之前，中國超大型油輪「遠珠湖號」（Cospearl Lake）與「合融海號」（He Rong Hai）已於4月11日駛離荷莫茲海峽。

此外，根據SynMax 的衛星分析以及船隻定位網站MarineTraffic平台的獨立數據，一艘名為「湘江口」（Xiang Jiang Kou）號的汽車運輸船，同樣於過去12小時通過荷莫茲海峽，並利用船舶自動識別系統的公開應答器，發送「中國船隻與船員」訊息。該船由註冊於新加坡的「鑫銀卓遠6號（天津）航運租賃有限公司」集團營運。

知情人士透露，伊朗近日似乎加強對荷莫茲海峽的控制，並與伊拉克及巴基斯坦達成協議，讓兩國的石油與液化天然氣（LNG）運離該地區。消息來源說，其他國家也在尋求達成類似協議，有利伊朗鞏固荷莫茲航道控制權。