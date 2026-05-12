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穿西裝在夜市炒飯「提升體面感」 山東小夥月入5萬

中國新聞組／即時報導
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山東煙台一名19歲小夥因身著西裝在夜市擺攤賣炒飯走紅網絡。(視頻截圖)
山東煙台一名19歲小夥因身著西裝在夜市擺攤賣炒飯走紅網絡。(視頻截圖)

近日，山東煙台一名19歲小夥小盧因身穿西裝在夜市擺攤賣炒飯走紅網絡，據悉，其每月收入可達5萬元（人民幣，下同），掀起許多網友熱烈討論。

快科技報導，年輕小夥小盧表示，平常是父親幫忙備貨，自己專職掌勺炒飯。之所以選擇穿西裝出攤，初衷只是想「提升職業體面感」，與傳統夜市攤主形象形成強烈對比，沒想到意外吸引大量顧客好奇消費，獲得許多人支持。

不過小盧強調，西裝僅是「引流噱頭」，起初大家或許是出於好奇光顧，但真正留住回頭客的，還是炒飯實打實的好口味。

據報導，小盧出攤十分自律，每天下午5點準時出攤，每份炒飯製作僅需三分鐘，高峰期採用「一鍋多份」策略，提升效率，一直營業到夜裡11點半，全程幾乎不停歇。據了解，他每天平均可以賣出200多份炒飯，單份售價10元，除去各項成本，利潤可達五成左右。

對小盧而言，這不僅是一份工作，更是一種生活態度的體現。通過自己的雙手創造出價值，並且得到社會認可，這種成就感遠遠超過金錢本身所帶來的滿足感。

此事件也反映年輕人擇業觀與賺錢邏輯變遷，夜市擺攤從業者眾多，競爭激烈，而一身西裝成為小盧最特別的招牌，在一眾攤販中脫穎而出。此外，體面源自工作態度而非崗位，小盧用行動證明，他不把吃苦當成煎熬，而是當作自我增值的投資，用極致的專注和付出，在平凡的市井賽道中，掙得遠超普通同齡人的收入回報。

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