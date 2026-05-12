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溫州1所中學男廁裝監視器引爭議 校方稱為防破壞、未通電

記者陳湘瑾／即時報導
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中國浙江溫州一所中學，被網友爆料校方在男廁裝設監視器，引發隱私爭議。圖／取自大河...
中國浙江溫州一所中學，被網友爆料校方在男廁裝設監視器，引發隱私爭議。圖／取自大河報

中國浙江溫州一所中學，被網友爆料校方在男廁裝設監視器，引發隱私爭議。校方稱因學生常破壞設施、在廁所抽菸，才加裝監視器警示。當地教育局調查後稱，校方裝設的是不插電監視器，目前已全數拆除，並約談校方負責人、對相關人員予以訓誡。

河南日報旗下「大河報」報導，中國網友分享，浙江溫州甌海區梧田二中的男生廁所貝安裝監視器。發文者表示，監視器安裝在廁所內牆上，學校共有6個男廁所，其中5個都裝了監視器，還有一個是設有密碼鎖的教師廁所。

有學校工作人員稱，廁所裝監視器是學校的無奈之舉，因為不時有學生破壞廁所門或在廁所抽煙，監視器對準的是廁所門的位置，並沒有拍到裡面，自從裝了監視器後，這些情況少了很多。小便斗則是在另外一側，拍不到。

針對此事，浙江溫州甌海區教育局11日晚上通報，關於有網友反映甌海區梧田第二中學在男廁公共區域安裝監視器，引發社會關注。事發後，該局第一時間介入調查。

該教育局指出，經查，該校為維護校園文明秩序，警示學生損毀公共設施等不良行為，在男廁公共區域安裝了未通電的監視器。目前，學校已將涉事監視器全部拆除。該局已約談涉事學校主要責任人，對相關工作人員予以訓誡。

河南 教育局

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