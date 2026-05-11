薄瓜瓜母親節曬照 再為谷開來喊冤

去年母親節，薄瓜瓜在「Ｘ」發文，為其母薄谷開來因犯故意殺人罪而遭判刑喊冤。（取材自X平台）

今年5月10日母親節 當天，中共中央前政治局委員、重慶市委前書記薄熙來 之子薄瓜瓜 在社交平台X發文談及母親谷開來，並曬出父親薄熙來和他看母親觀賞樂器的照片。和去年一樣，薄瓜瓜為因故意殺人罪被判死緩的母親喊冤。

「自從我們上次交談以來，已過了14年。」「妳缺席的每一天，都讓那種不公與虧欠變得更加沉重。」薄瓜瓜在今年母親節（10日）當天發文懷念母親。谷開來曾任律師，因故意殺人罪被判死緩，與薄熙來都在服刑。

薄瓜瓜為母喊冤，「妳所承受的一切，已經超過了『黑眉爺』，也正在逼近『白眉爺』——他們都曾各自走過漫長的平反之路。就讓這個世界繼續做出它反覆無常的審判吧。正如你曾對我說的：『只要我知道真相，那就夠了』。」

「黑眉爺」是指薄瓜瓜外公谷景生，「白眉爺」是指祖父薄一波，這兩名中共元老都在文革中含冤坐牢。流亡海外的薄瓜瓜目前在加拿大工作，2024年迎娶台灣富商許文政的孫女許惠瑜。

事實上，薄瓜瓜去年也曾在母親節發文，「我的媽媽，當代竇娥，身軀羸弱卻心志如鋼，繼承爺爺們文革坐牢的錚錚氣魄，不愧為女中豪傑！」薄瓜瓜並表示，「那些指責我媽媽殺人的網民，請先找找證據。當人們會客觀獨立思考，才能不辜負『人民的眼睛是雪亮的』這句話。」

2012年8月20日，安徽省合肥市中級人民法院對被告人谷開來、張曉軍（薄家勤務人員）故意殺人案作出一審判決，認定谷開來犯故意殺人罪，判處死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身；張曉軍犯故意殺人罪，判有期徒刑九年。

合肥市中級人民法院經審理查明，2011年下半年，谷開來與被害人海伍德因經濟利益發生矛盾，海伍德在電子郵件中言辭威脅其子薄瓜瓜，谷開來認為海伍德已威脅到薄瓜瓜的人身安全，決意將其殺害。

薄瓜瓜也曾在X上發文為谷開來辯護，薄瓜瓜稱，「作為當事人，我看不到殺人動機」，並指海伍德與薄家毫無瓜葛，僅為普通朋友。「作為律師，我看證據不足。又有哪個律師對此事看到證據充足？」