WSJ：習近平側重國安與科技自主 中國經濟陷入困境

中國國家主席習近平。(美聯社)

華爾街 日報報導，自習近平 2012年成為中國領導人後，中國的軍事力量變得更強，科技發展正縮小與美國的差距，並主導全球製造業。但中國經濟卻陷入困境，消費信心盡失，就業市場黯淡，兩者之間的脫節顯示了習近平將中國的安全置於經濟之上。

華爾街日報10日報導，習近平主張「安全是發展的前提」，以此證明國家在經濟中扮演更強大角色的正當性，並投入數千億美元追求科技、農業等領域自給自足。

自習近平上任以來，中國軍事支出增加了1倍多。中國2026年軍費預算為人民幣1兆9095.61億元，較2025年增長7%。過去3年，中國軍費增幅維持在7.2%。

中國投入巨額發展人工智慧、機器人等技術，有助鞏固其全球最大製造國的地位，並使深圳、杭州等科技導向型城市創造了相對強勁的經濟增長。

報導又舉例，西安去年大幅削減維護道路等公共項目的支出，中小學的開支也下降10%以上，但科技支出卻增加約80%。佛山去年的經濟增長僅為0.2%，許多工廠人去樓空；當地官員卻希望將該城市轉型為機器人中心，但機器人產業規模太小，無法挽救經濟。

報導表示，目前中國的挑戰是，習近平的策略並未能產生足夠的就業或投資，無法阻止整體經濟增長進一步放緩。隨著房價下跌打擊消費情緒，迫使中國更加依賴出口，但激怒了必須吸收中國過剩產能的西方貿易夥伴。

中國政府至今仍未推出能幫助民眾增加消費的大規模經濟刺激措施，同時政府在加強社會安全網方面進展緩慢，導致民眾更傾向儲蓄而非消費。雖然中國近年加強了養老金制度和其他社會保障項目，但截至2023年，社會保障總支出估計僅占GDP的9%左右，與墨西哥和土耳其等國相當，不到許多已開發國家水準的一半。

因此，雖然中國對外看起來實力雄厚，但國內民眾卻被迫降低他們的預期。