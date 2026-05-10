中國攀岩「天才少年」趙一程速攀4秒58 打破世界紀錄奪冠

5月10日，中國選手儲守宏（左）與中國選手趙一程在男子速度賽預賽中。儲守宏未能晉級，趙一程晉級下階段比賽。（新華社）

2026年攀岩世界盃 吳江站10日結束，16歲的中國選手趙一程在半決賽中以4秒54的成績創造男子速度攀岩世界紀錄，最終奪冠。

北京日報報導，這是趙一程時隔12天再次刷新男子速攀世界紀錄。4月28日，在第六屆亞洲沙灘運動會攀岩速度預賽中，趙一程以4秒58的成績超越了美國選手沃森在2025年攀岩世界盃巴厘島站中創造的原世界紀錄（4秒64）。

趙一程出生於2009年6月，5歲時經朋友介紹開始接觸攀岩，在俱樂部進行業餘訓練。隨著訓練頻次逐步遞增，趙一程的水平不斷提升，在2023年4月進入上海隊開啟職業訓練。此後，他拿下兩個攀岩世青賽冠軍，又在2024年底，奪得中國攀岩聯賽速度組年度總冠軍，憑藉亮眼表現來到中國國家攀岩集訓隊。

據報導，2025年3月，隨國家攀岩集訓隊在海南參加2025年國際比賽（速度項目）選拔賽時，還不滿16歲的趙一程曾爬出4秒68和4秒65的成績——超過沃森在巴黎奧運 會上創下的當時的世界紀錄（4秒74）。不過，由於那次比賽並非國際攀聯認證賽事，所以兩個成績並未成為新的世界紀錄。

一年之後，趙一程用12天內兩次打破世界紀錄的出色發揮，向全世界展現了中國攀岩速度。

半決賽爬出4秒67的沃森也直言自己傾盡了所有：「他（趙一程）無疑是我見過的最有天賦的速度攀岩選手，我知道我必須用盡我百分之百（的力量）面對他。」沃森最終獲得銅牌。

沃森說，兩人早就彼此熟悉，頒獎前還在領獎台旁聊了聊籃球。沃森已經開始期待下次碰面：“如果只是在一條直線賽道上正面對決，那他大概率會贏。但速度攀岩比賽總是曲折的，通往金牌的道路並不是筆直的，奧運會也同樣不是。”

另據新華社報導，沃森是巴黎奧運周期公認的「天才少年」，出生於2006年的他在巴黎將男子攀岩世界紀錄首度帶入「4秒70時代」。而巴黎奧運會後，世界速度攀岩的目光迅速被趙一程吸引，他三奪世青賽冠軍，並多次爬出超世界紀錄的成績。今年，將滿17歲的趙一程迎來他第一個成人國際賽季。不久前，他在第六屆亞洲沙灘運動會上以4秒58打破沃森去年5月創造的世界紀錄。

在亞沙會上打破世界紀錄、奪得冠軍後，趙一程曾說：「未來我要繼續跟著教練、團隊突破自己。世界紀錄不是我的終點和極限，我將為此不懈努力。」