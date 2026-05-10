投資過熱、跨界擴產 中國玻纖布泡沫隱憂現

AI熱潮推高電子玻纖布行情，但近期賽道投資過熱讓市場擔憂泡沫正在加速成型。(取自宏和科技官網)

AI熱潮推高電子玻纖布行情，但近期兩大關鍵公告直指市場隱憂。近一年暴漲1,286%的宏和科技發布風險提示稱，公司市盈率達418倍，遠超行業均值；主業為超細複合纖維面料的聚杰微纖公告稱，擬募資人民幣11億元「跨界」投建高端電子布項目，計劃12個月建成。在一則預警、一則擴產兩條訊息下，AI驅動下的電子布賽道，泡沫爭議驟然升溫。

中國電子布廠商宏和科技今年第1季營收為人民幣4.42億元，年增79.72%；淨利潤為人民幣1.4億元，年增354.22%，單季利潤接近2025年全年的70%。業績爆發源於AI服務器帶動特種電子布量價齊升，其特種布毛利率高達61.31%，成為核心增長引擎。雖然業績佳，但遠跟不上股價漲幅。因此該公司提醒，由於外部流通盤相對較小，可能存在非理性炒作風險。

中國基金報報導，業內人士表示，宏和科技此時發布風險提示，一方面是監管層對股價異常波動企業的規範要求；另一方面也是公司對自身估值與業績不匹配的清醒認識，避免市場過度炒作帶來的後續風險，同時折射電子布賽道情緒過熱的現狀。

另一方面，聚杰微纖宣布擴產帶來隱憂，分析認為，電子布屬於技術密集型行業，高端產品對生產工藝、產品良率、技術研發要求極高，且下游覆銅板、PCB企業對供應商認證流程嚴苛，認證周期長達1至2年。聚杰微纖缺乏行業技術積累與深厚的客戶資源，短期內要達到良率爬坡、產能消化、甚至盈利頗有挑戰性。

值得關注的是，目前中國電子布巨頭紛宣告擴產，比如中國巨石淮安、中材科技、國際復材、菲利華、生益科技等企業也結合市場需求，布局相關產能提升計劃。

據悉，由於單台AI服務器所使用的PCB及電子布的價值量遠高於傳統服務器，高端電子布的供給在2026年底之前恐難以緩解，但中低端的電子布則將面臨產能過剩和價格戰的風險。且隨著越來越多的企業跨界湧入、現有龍頭持續擴產，電子布行業供需格局終將發生轉變。