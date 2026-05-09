王楚欽獨砍2分闖入倫敦世乒賽決賽 小勒布倫哭了

2026年5月9日，中國隊選手王楚欽（前）在比賽中慶祝得分。他3：1戰勝法國隊選手小勒布倫。（新華社）

北京時間5月10日清晨，在倫敦世乒賽男子團體半決賽中，中國隊苦戰近3小時，以3：1力克法國隊，挺進決賽。其中，王楚欽 一單拿兩分率隊晉級，第四盤在扛過前三局的糾纏後，開局一度連得6分，完全主導了比賽，最終以11：4鎖定勝局，直接把費利克斯．勒布倫（小勒布倫，Felix Lebrun）打哭了。 10日23時，中國隊將與日本 隊上演「終局之戰」，爭奪男團冠軍。

據北京晚報報導，在倫敦世乒賽男子團體半決賽中，王楚欽兩度上場，首盤他在局分一度1：2落後、決勝局3：5落後的不利形勢下，以3：2力克法國新秀科頓。林詩棟在第二盤中上場，以0：3不敵對手一單小勒布倫，每局均戰至關鍵分惜敗。中國隊也被對手將比分扳平。

賽後林詩棟直言自己整體發揮正常，雖然輸了，但有不足亦有收穫，「主要還是前三板的失誤，包括接發球果斷性不夠」。他認為，自己跟對手打到相持階段並不落下風，「五五開的局面」。

梁靖崑則在第三盤中連扳三局上演大逆轉，3：2為中國隊拿下關鍵的第二分。場邊主帥王皓難掩激動，怒吼揮拳。賽後他直言，在雙方戰成1：1時上場壓力很大，「上場時人幾乎是懵的」。他透露，戰至第三局，男隊主教練王皓讓他在場邊坐下來緩一緩，通過語言為他解壓，「而我也沒有放棄，一分一分去咬。第三局咬下來，心態就好多了，後面的走勢也有了很大轉變，打到第五局氣勢已經完全扭轉回來了」。

第四盤，王楚欽再次披掛上陣，以3：1贏下「一單對決」，並對小勒布倫保持著8戰全勝的交手紀錄。其中第四局，王楚欽在扛過前三局的糾纏後，開局一度連得6分，完全主導了比賽，最終以11：4鎖定勝局。小勒布倫戰鬥力很強也不服輸，只是脾氣稍顯暴躁，不是跳就是拿球拍砸自己的頭。在賽後也是對著西蒙高茨哭了出來。

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王楚欽直言梁靖崑激勵、感染了自己，「他能夠在逆境中反敗為勝，這是他身上非常優秀、可貴，也值得我學習的品質」。看到隊友熱血翻盤，王楚欽直言，「第四盤上場，我也是抱著必勝的信念」。

10日23時，中國隊將與日本隊爭奪男團冠軍。王楚欽表示，兩隊水平相差不多，對手近期的表現也很亮眼，「決賽一定會是一場非常艱苦和精彩的：賽，希望大家都有好的發揮」。