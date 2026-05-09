日首相提憲法應定期更新 中國防部：日本要真誠懺悔

日本首相高市早苗4日在訪問澳洲坎培拉的澳洲戰爭紀念館期間，向無名烈士墓敬獻花圈。(歐新社)

日本 首相高市早苗 日前訪問澳洲、越南，並提出所謂新版「自由開放印太」構想。高市還稱，二戰後由美國占領軍制定的日本憲法應定期更新，以反映時代要求。中國國防部 新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌9日表示，日方應拿出正視歷史的態度、真誠悔罪的行動。

蔣斌指出，中國堅決反對日本執政當局打著所謂「自由開放」「安全合作」的幌子，挑動陣營對抗、打造「小圈子」，損害他國戰略安全和利益，並為自身軍事鬆綁找藉口、謀突破。

蔣斌提到，今年5月3日是東京審判開庭80周年紀念日。80年來，日本右翼勢力處心積慮淡化、對抗代表人類良知和歷史正義的莊嚴判決，歪曲、否定白紙黑字記載的日本軍國主義侵略罪行。

蔣斌指出，犯下滔天罪行的甲級戰犯被標榜為「英雄」供奉在靖國神社，日本政府對「堅持和平憲法，走和平國家道路」的立場，從明確承諾到陽奉陰違，再到如今高市早苗政府公開推動修憲，日本右翼勢力正一步步撕下偽裝，從暗地擴軍轉向公開備戰，日本「新型軍國主義」對地區和平的現實威脅日益顯現。

蔣斌強調，要和平不要戰亂、要合作不要對抗，才是當今時代的真正要求。「我們敦促日本執政當局停止虛偽的自我標榜和擴軍備戰的危險野心，真正拿出正視歷史的態度、真誠悔罪的行動，取信于亞洲鄰國和國際社會。」