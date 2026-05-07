中國兩任防長被判死緩 分析：可能為張又俠案鋪陳

被視為習近平信任的太子黨，同時也是對武力攻台採取較溫和態度的張又俠落馬，解放軍未來走向令外界關切。（美聯社）

中國兩任國防部長魏鳳和、李尚福 今天被軍事法庭一審判處死刑，緩期2年執行，刑度比過往涉貪的中央軍委高層更重。專家沈明室分析，判死緩原因恐怕不只是行賄、受賄，這個判決可能是為接下來張又俠 的判刑做鋪陳。

新華社報導，魏鳳和、李尚福今天皆被軍事法院一審判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。他們將面臨終身監禁，不得減刑、假釋。魏鳳和被指犯受賄罪，李尚福則是受賄罪加上行賄罪。

專長研究中國軍事的國防安全研究院研究員沈明室告訴中央社記者，目前公開的報導只提到行賄、受賄罪，判死緩令人有點意外。

他提到，同樣涉及受賄犯罪案件，2016年，前中央軍委副主席郭伯雄被判處無期徒刑；2019年，前軍委聯合參謀部參謀長房峰輝也因受賄、行賄和巨額財產來源不明被判處無期徒刑，他們均未被判死緩。前軍委副主席徐才厚也涉嫌受賄，2015年尚未判刑就因膀胱癌死亡。

沈明室說，魏鳳和與李尚福被判死緩「恐怕有另外的原因」，這是官方不願意讓外界知道的，洩密是一種可能。況且死緩意味著不能減刑出獄，要關到死亡，「這種政治意圖是蠻明顯的」。

他認為，判決死緩，恐怕也是在為今年初落馬的中央軍委副主席張又俠的判決鋪陳。

中國官方1月24日宣布，張又俠、軍委委員劉振立因嚴重違紀違法，對2人立案調查。

此外，中國官媒報導魏鳳和、李尚福被判死緩，並未提及他們行賄、受賄的金額，今天引發大陸網友議論。

沈明室研判，沒有寫金額的原因，是因為如果判刑與貪污金額明顯不成比例，就會被外界拿來做文章，「這個判決的目的更傾向於是政治警告」。

他提到，後續還有前軍委委員苗華、前軍委副主席何衛東等人還未宣判，如果他們的貪污金額更高，會引發是否必須判死刑的問題，造成未來判決的麻煩。