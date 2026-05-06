關稅壓力推動產能外移 中國車企「掃貨」海外閒置產能

第一財經指，在歐盟電動車關稅升高背景下，透過收購或合作方式使用海外閒置工廠，已成為中國車企拓展海外市場的主流選項；其中吉利據報與福特達成協議，收購西班牙瓦倫西亞工廠部分車身車間，用於多能源車型生產。圖為吉利汽車。(路透)

在歐盟電動車關稅 壓力升高與全球汽車產能調整的背景下，中媒指出，中國車企持續透過收購、合作與共用產線方式，加速切入海外閒置工廠資源，並已逐漸成為拓展海外市場的重要途徑。

第一財經指出，消息指出，吉利汽車已與福特汽車達成協議，收購後者西班牙瓦倫西亞（Valencia）工廠的「Body 3」車身車間，利用該設施生產基於GEA架構的多能源車型。報導稱，該車型在吉利汽車內部代號為135，市場普遍猜測為吉利EX2，對應中國市場的吉利星願。同時，吉利汽車亦將在該工廠為福特生產一款同平台車型。

針對上述消息，福特方面回應媒體表示，「公司一直與多家公司就各類議題進行洽談，有些會落地，有些則不會，目前尚無最終定論」。吉利歐洲發言人則表示，「不對猜測性報導發表評論」。另，有知情人士對此透露，福特和吉利雙方確實早有接觸，但是否已達成最終協議仍不確定。

報導並提到，早在今年2月即有消息指出，福特高層與吉利汽車高層已有頻繁接觸，內容可能涉及吉利使用福特歐洲工廠生產汽車，以及雙方共享包括自動駕駛在內的關鍵技術等的合作。而若交易最終落實，對吉利而言，這將能有助降低其中國國產電動車出口歐盟所需承擔的高額關稅成本；對福特而言，則可提升西班牙瓦倫西亞工廠產能利用率。

據悉，該工廠所涉車間已停產，過去曾生產福特蒙迪歐等車型。自2024年起僅生產福特Kuga，2025年產量較前年下降17.6%至9.85萬輛，低於設計產能40萬輛。

另，報導指，近年海外市場對中國汽車關稅持續上調，中國電動車在歐盟市場綜合稅負最高可達45.3%。在此背景下，透過收購或合作方式使用海外閒置工廠，已成為中國車企拓展海外市場的主流選項。

吉利汽車集團CEO淦家閱近日受訪時坦言，吉利出海採取因地制宜與開放合作策略，並透過當地合資建廠及資源整合推動發展。實際上，在與福特洽談前，吉利已於去年11月與雷諾簽署巴西戰略合作協議，取得雷諾巴西公司26.4%股權，並共享其工廠產能與市場網絡。

不只吉利，奇瑞、長城與比亞迪等亦透過收購或共用產線布局海外產能。其中比亞迪2023年收購福特巴西工廠，並於2025年投產。

路透近期曾指，中國車企近年亦加速推進海外市場專屬車型開發，試圖複製豐田（Toyota）旗下車款Yaris以在地化設計打開歐洲市場的模式，包括針對歐洲市場重新開發小型車與掀背車，以提升海外品牌滲透率。