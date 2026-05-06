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假期前多部電影撤檔...中國五一黃金周票房微增1% 平淡收官

記者陳宥菘／即時報導
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今年中國五一黃金周的電影票房收入達人民幣7.58億元，按年增長1.4%。（取自證...
今年中國五一黃金周的電影票房收入達人民幣7.58億元，按年增長1.4%。（取自證券時報）

今年中國五一黃金周的電影市場因票價調降刺激觀影熱情，中國全國電影票房收入7.58億元（人民幣，下同，約1.1萬美元），按年增長1.4%。不過這並不意味著電影市場回暖，去年的「五一檔」票房是疫後最低值，今年的成績僅微增1,100萬元，平淡收官。

央視報導，中國國家電影局統計，2026「五一檔」票房為7.58億元，觀影人次為2,084.19萬，放映場次為237.6萬場。平均票價由去年的39.5元降至36.3元（約5.33美元），降幅達8%。

香港《文匯網》分析，票價更低一方面是票務平台推出大量特惠票，另一方面是北京、河北等地相繼推出觀影補貼、消費券等優惠活動，降低觀眾消費門檻。

中媒《財新網》指出，在票價有所下滑、放映場次和新片數量增加的情況下，「五一檔」比去年多帶動了近195萬人次觀影。但報導認為，「這並不意味著市場回暖」，2025年「五一檔」是2018年以來的同檔期最低值，而今年檔期票房僅比去年多出了1,100萬元。

報導提到，「五一檔」票房的歷史紀錄出現在2021年，達到16.73億元。

且今年五一假期前，有多部電影臨時撤檔。包括由林依晨、張藝凡和孫藝洲主演的《三心兩意》在4月30日突然宣布撤檔，儘管日前已密集展開宣傳。由于和偉、高圓圓、韓庚、張天愛等參與的電影《森中有林》也宣布從5月1日改檔至5月23日上映。由馬麗、喬杉和范丞丞主演的《千金不換》也撤檔，新上映時間尚未宣布。

今年「五一檔」最終共有10部新片上映，截至目前，《消失的人》、《寒戰1994》分別以2.64億元和2億元票房位列前兩名，第3至5名則為《穿著Prada的惡魔2》（陸譯穿普拉達的女王2）、《10間敢死隊》、《給阿嬤的情書》。

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