湖南煙花廠爆炸釀26死 廠家2月才遭罰

圖為5日湖南長沙瀏陽市拍攝的事故現場（無人機照片）。（新華社）

中國湖南瀏陽煙花(註：台灣稱煙火)爆竹廠4日發生爆炸，致26死61傷。陸媒指出，這家爆竹廠的產品多銷往歐美市場，並且在今年2月才因違規遭開罰。從業人員推斷，爆炸發生時工廠正在生產。

陸媒南方周末5日報導，據「企查查」資訊顯示，這次爆炸涉事企業「華盛煙花製造燃放有限公司」成立於2000年，經營範圍主要為煙花爆竹生產，法定代表人胡正平。

華盛煙花在今年2月5日才因違反「湖南省安全生產行政處罰自由裁量基準（2022版）」，未按標準配備並培訓（個人）民用爆炸物品信息登記員，而遭到行政處罰。

公開資訊還顯示，華盛煙花公司控股股東為「湖南瀏陽花炮有限公司」，湖南花炮曾於2009年6月29日登陸加拿大多倫多證券交易所，被譽為「中國花炮行業首家海外上市企業」，產品主要銷往美國和歐洲市場。

報導引述一名瀏陽煙花爆竹從業人員表示，煙花爆竹生產系高危行業，每年6至7月起，瀏陽當地出於安全考慮，會要求工廠放「高溫假」，直到9月份高溫假結束，待當地應急管理部門發出通知、廠商達到生產標準，才能恢復生產。

瀏陽市一煙花廠廠長表示，一般內銷工廠就算再趕貨，五一還是會放1至3天假，但出口廠商可能需要在假期趕訂單。等到高溫假時，「內銷廠商一律停工」，不過對於外貿廠商會有一些特殊政策。

據一位不願具名的湖南煙花生產商分析，根據「煙花爆竹生產經營安全規定」，禁止在中轉庫內超量或者超時儲存藥物、半成品、成品，因此推斷爆炸時工廠正在生產，因為如果「現場人員下班或放假，所有的半成品全部都是要清走的」。

此外，中國最新版「煙花爆竹安全與質量」國家標準5月1日才正式實施，首次將煙花爆竹產品的分類、分級、安全要求、包裝標誌等內容統一納入單一標準。前述瀏陽煙花從業人員介紹，新標準對安全的要求非常高，以致當地不少經銷商在2026年春節後選擇觀望，等待一些規模較大的煙花爆竹廠商先做出符合標準的產品。

瀏陽有「中國花炮之鄉」之稱，聚集431家煙花爆竹生產企業，在中國市占率達到約60%，全市花炮產業鏈總產值在2025年超過人民幣505億元（約74億美元）。