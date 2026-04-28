我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

查理三世反酸川普？如果不是英國 恐要講法文

這些新座椅設計 飛機後排討厭值大降

髮廊小哥到開豪車吃大餐 網紅白冰偷稅911萬被罰

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
白冰以開豪車、吃大餐的設立「高端」人設。(取材自微博)
白冰以開豪車、吃大餐的設立「高端」人設。(取材自微博)

擁粉逾4000萬、堪稱中國探店第一網紅白冰因逃稅遭稅務機關查獲，經查高達911萬元人民幣（約133萬美元）。稅務部門透過大數據比對及金流追查，發現白冰以設立空殼公司、虛列成本費用等方式規避稅務，最終連同滯納金、罰款須追繳1891.24萬元。目前白冰已全數繳清並公開道歉，而他的抖音微博小紅書等帳號已被禁止關注。

綜合央視、紅星新聞、新民周刊等媒體報導，32歲的白冰早年經歷家庭變故，14歲便輟學的他曾從事服務生與美容美髮行業。因為喜歡機車，因此做起相關生意，為了取得更多流量，白冰開始發布短影音作品，初期定位為賽車主播、拍攝搞笑影片。後來有網友發現白冰與韓星李敏鎬撞臉，稱其為「抖音李敏鎬」。

2021年起，白冰轉型美食探店，以開豪車、吃大餐的「高端」人設，加上「上手扒拉」的接地氣吃相形成反差，建立獨特風格。影片中的他，面對高價威靈頓牛排卻像在啃燒餅，品嘗任何珍貴食材都一臉呆萌、甚至用手抓，這種與帥氣外表形成反差的模樣，讓他在抖音上吸引超過4000萬粉絲，堪稱頂流網紅。

2023年，白冰探店山姆、胖東來的視頻爆火，再次破圈吸粉。也是這一年，白冰公開了他新買的豪宅的內部裝修，稱「終於落戶上海」。影片中可見，屋內裝潢十分奢侈豪華，客廳甚至寬敞到能騎單車。一年後，這套豪宅掛牌出售，報價4500萬元，一家人之後搬到大別墅。

白冰上海買豪宅後一年搬進別墅。(取材自微博)
白冰上海買豪宅後一年搬進別墅。(取材自微博)

有網友發現，白冰在視頻中曾談及探店費用，表示只在探店初期收過三家費用，後來他稱「探店只探粉絲想看的」，曾回絕「高達七位數的費用」。但在稅務總局調查中，白冰被指在網路平台的變現方式主要是廣告合作，且佣金不菲。

然而從2021年起，他申報的個人收入金額卻長期偏低。國家稅務總局稽查局相關負責人指出，白冰將個人勞務收入「包裝」成個體戶經營收入，以此大幅降低稅負。

不光如此，稽查人員還發現，白冰將個人奢侈品消費虛列為公司成本，逃避紅利分配個稅，另外，並虛假申報二手房價格少繳契稅。

逃稅事件後，白冰出鏡道歉，承認所有違法行為，並稱「我深刻認識錯誤，願接受處罰，全力配合整改。作為公眾人物，更應依法納稅、起到示範作用」。目前，白冰帳號已被禁言、禁止關注，他也在短短5小時內掉粉15萬。

抖音 微博 小紅書

上一則

雲南14歲少年勒殺女同學一審判無期 聽判面無表情

下一則

中國擬恢復成品油出口 有助緩解全球燃料供應緊張

延伸閱讀

「開綠茶班釣金龜」網紅擦邊挨罰 課程已售15萬人

「開綠茶班釣金龜」網紅擦邊挨罰 課程已售15萬人
一塊蛋糕露餡…中國打擊「幽靈外賣」 重罰7電商36億元

一塊蛋糕露餡…中國打擊「幽靈外賣」 重罰7電商36億元
國稅局大幅裁員 查稅力不從心 納稅人不老實變多

國稅局大幅裁員 查稅力不從心 納稅人不老實變多
中國打擊「幽靈外賣」 重罰7家電商平台

中國打擊「幽靈外賣」 重罰7家電商平台

熱門新聞

中國駐美大使謝鋒。（路透檔案照）

大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過

2026-04-22 11:53
鈰嫦娥石理想晶體圖。（央視新聞）

中從帶回月壤發現2種月球新礦物：鎂嫦娥石、鈰嫦娥石

2026-04-24 11:15
中國女子搭乘亞航時與鄰座乘客爆衝突。（視頻截圖）

中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘

2026-04-23 07:30
五指山艦上女兵，以「鐵憨憨」氣質回拒提問。(視頻截圖)

中國海軍女兵受訪「一問三不知」 卻獲網友大讚

2026-04-23 21:53
全球汽車玻璃龍頭福耀導入智慧化製造，汽車玻璃除了遮風擋雨，還可以用於投影、通訊、觸控等。圖為4月13日，福耀玻璃位於安徽合肥市肥西縣的自動化生產線。（中新社）

中國玻璃大王談關稅戰：大不了關掉美國工廠

2026-04-22 17:30
全球最大零食店「零食王國」吸引大批人潮打卡。（取材自紅星新聞）

生意好到受不了 全球最大零食店開業3天就被「擠停售」

2026-04-20 02:21

超人氣

更多 >
伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國

伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國
國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽

國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽
白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」

白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」
華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業

華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業
社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服

社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服