髮廊小哥到開豪車吃大餐 網紅白冰偷稅911萬被罰

白冰以開豪車、吃大餐的設立「高端」人設。(取材自微博)

擁粉逾4000萬、堪稱中國探店第一網紅白冰因逃稅遭稅務機關查獲，經查高達911萬元人民幣（約133萬美元）。稅務部門透過大數據比對及金流追查，發現白冰以設立空殼公司、虛列成本費用等方式規避稅務，最終連同滯納金、罰款須追繳1891.24萬元。目前白冰已全數繳清並公開道歉，而他的抖音 、微博 、小紅書 等帳號已被禁止關注。

綜合央視、紅星新聞、新民周刊等媒體報導，32歲的白冰早年經歷家庭變故，14歲便輟學的他曾從事服務生與美容美髮行業。因為喜歡機車，因此做起相關生意，為了取得更多流量，白冰開始發布短影音作品，初期定位為賽車主播、拍攝搞笑影片。後來有網友發現白冰與韓星李敏鎬撞臉，稱其為「抖音李敏鎬」。

2021年起，白冰轉型美食探店，以開豪車、吃大餐的「高端」人設，加上「上手扒拉」的接地氣吃相形成反差，建立獨特風格。影片中的他，面對高價威靈頓牛排卻像在啃燒餅，品嘗任何珍貴食材都一臉呆萌、甚至用手抓，這種與帥氣外表形成反差的模樣，讓他在抖音上吸引超過4000萬粉絲，堪稱頂流網紅。

2023年，白冰探店山姆、胖東來的視頻爆火，再次破圈吸粉。也是這一年，白冰公開了他新買的豪宅的內部裝修，稱「終於落戶上海」。影片中可見，屋內裝潢十分奢侈豪華，客廳甚至寬敞到能騎單車。一年後，這套豪宅掛牌出售，報價4500萬元，一家人之後搬到大別墅。

白冰上海買豪宅後一年搬進別墅。(取材自微博)

有網友發現，白冰在視頻中曾談及探店費用，表示只在探店初期收過三家費用，後來他稱「探店只探粉絲想看的」，曾回絕「高達七位數的費用」。但在稅務總局調查中，白冰被指在網路平台的變現方式主要是廣告合作，且佣金不菲。

然而從2021年起，他申報的個人收入金額卻長期偏低。國家稅務總局稽查局相關負責人指出，白冰將個人勞務收入「包裝」成個體戶經營收入，以此大幅降低稅負。

不光如此，稽查人員還發現，白冰將個人奢侈品消費虛列為公司成本，逃避紅利分配個稅，另外，並虛假申報二手房價格少繳契稅。

逃稅事件後，白冰出鏡道歉，承認所有違法行為，並稱「我深刻認識錯誤，願接受處罰，全力配合整改。作為公眾人物，更應依法納稅、起到示範作用」。目前，白冰帳號已被禁言、禁止關注，他也在短短5小時內掉粉15萬。