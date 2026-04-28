分析：歐洲多國領導人訪問中國 不代表關係顯著改善

圖為中國國家主席習近平2025年12月4日在北京會見法國總統馬克宏。取自中國外交部網站

中歐關係近日再現緊張，分析稱，歐洲多國領導人過去半年雖密集訪問中國，但這並不代表雙方關係顯著改善；歐盟 對於經貿產業受中國衝擊保持高度警惕，正不斷對中國加強保護主義措施。

歐盟委員會3月初正式發布「工業加速器法案」（Industrial Accelerator Act）的立法提案，被視為歐洲重振競爭力、遏制產業衰退、避免數十萬工作流失的關鍵舉措。

法案針對電池、電動汽車、太陽能光電及關鍵原物料等戰略性行業設置「歐盟原產」比例要求，還要求外資透過轉讓技術換取市場。這對中國企業有價格和技術優勢的電池、電動汽車、太陽能光電競爭力帶來結構性挑戰，引發北京關切。

中國商務部 發言人昨天批評歐盟法案對外商投資電池、電動汽車、太陽能光電、關鍵原材料4大新興戰略行業設置眾多限制性要求，並在公共採購和公共支持政策中設置了歐盟原產的排他性條款，構成嚴重的投資壁壘和制度性歧視。

中國商務部警告，歐盟若執意推動新法案，北京將不得不進行反制，堅決維護中企合法權益。

復旦大學歐洲問題研究中心主任丁純接受新加坡聯合早報採訪時分析，西方過去幾年發現不可能與中國脫鉤，但明顯對中去風險泛化；歐盟制定新法案是希望既保護本土產業、又要遏制中國優勢產業，還希望中國企業繼續投資歐洲、轉讓技術，雇用當地工人，助力歐洲製造。

丁純指出，歐盟制定新法案完全是從本身利益出發。歐盟並沒有因為與美國關係不好，就要顯著改善與中國的關係。

2025年12月以來，歐洲已有包括法國、愛爾蘭、芬蘭、英國、德國及西班牙等6國領導人訪中。中國商務部長王文濤強調，今年以來歐盟多國領導人訪中，務實成果豐碩，體現中歐經貿關係的韌性和活力；中國願加強與歐洲的貿易和投資合作，推動中歐經貿關係穩定健康發展。

但王文濤也批評歐盟近期加嚴對中國的經貿限制措施，損害了中企對歐投資信心，嚴重影響中歐正常經貿合作。

中歐爆發新一輪貿易摩擦之際，美歐24日針對關鍵礦產供應協調簽署協議，以降低對中國稀土供應依賴。中國商務部同日罕見將7家歐洲軍工企業列入軍民兩用物項出口管制清單，指這些實體曾參與對台軍售等。

另一方面，歐盟近日提出兩年來規模最大對俄制裁方案，表示多家中企對俄輸送軍民兩用物資，因此列入制裁名單。中國商務部發言人批評，此舉嚴重破壞中歐互信和雙邊關係大局，中方將採取必要措施，並警告所有後果將由歐盟承擔。

另據聯合早報引述南京大學國際關係學院院長朱鋒指出，歐洲目前繼續高度擔憂烏克蘭戰爭（俄烏戰爭），「安全上擔心美國靠不住，經濟上、產業上則擔心受中國衝擊比較大」。

朱鋒分析，歐洲目前希望加強戰略自主，進一步降低對美國的依賴，同時繼續在對中國關係上去風險化，並轉向對市場、科技、產業不斷加強保護，因應世界經濟、國際戰略格局的動盪。

不過，朱鋒研判，中歐關係仍有很大發展空間，可共同維護目前受到衝擊挑戰的國際秩序、國際規則和國際治理體系，「現在最重要的是，中歐需要進一步加強高級別溝通對話，讓中歐成為盡快結束烏克蘭戰爭、伊朗軍事衝突的積極國際力量」。

丁純也指出，中歐之間的問題過去一週集中爆發，並不意味雙邊關系前景就一味悲觀，「作為主要的政經實體，中歐雙邊戰略合作也好，相互之間一定程度的依賴也好，不會因為今天經貿或科技的矛盾比較大，就變得不可調和，或是沒有合作」。