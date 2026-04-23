我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川習會前「貓熊外交」啟動 中國再借2隻大貓熊赴美10年

中國海軍女兵受訪「一問三不知」 卻獲網友大讚

中國海軍女兵受訪「一問三不知」 卻獲網友大讚

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
五指山艦上女兵，以「鐵憨憨」氣質回拒提問。(視頻截圖)
五指山艦上女兵，以「鐵憨憨」氣質回拒提問。(視頻截圖)

4月23日海軍節期間，在海軍五指山艦相關採訪活動中，艦上女兵面對學習資料、任務細節等涉密問題，均回應：「我不知道啊」、「我不清楚啊」、「它就是船嘛」，女兵的「一問三不知」、帶著一點「鐵憨憨」氣質的視頻反而引來大批網友點讚，稱她溫柔而又堅定地拒絕了涉及軍事機密的提問，「啥都沒說」卻把保密意識拉滿了。

綜合中國新聞網、中華網等媒體報導，在海軍五指山艦的相關採訪活動中，登艦的記者向女兵詢問學習資料與任務細節，女兵皆以「一問三不知」的方式回應，女兵的反應如同一堵銅牆鐵壁，既不驚慌也不失措，但言談間絲毫不給記者順著話題往下挖的機會，溫柔而又堅定地拒絕了記者一次又一次的提問。

相關視頻在網上傳開後，網民發現，她這一連串自然流露的、甚至帶著一點「鐵憨憨」氣質的反應，比任何華麗的辭藻都更加振聾發聵。女兵她沒有巧言令色，更沒有在鏡頭前誇誇其談地秀優越感，而是用最質樸也最硬核的「一問三不知」，給全國人民上了一堂生動得不能再生動的國防保密教育課。

不少網民驚呼「這才是真正的專業素養」、「嘴比保險櫃還嚴，放心了」，也有網友笑說「一問三不知是個褒義詞」、「一問三不知，祖國最放心」，大讚在海軍的戰艦上，保密意識早已不是掛在牆上的標語，而是流淌在每一位官兵血液裡的本能。

五指山艦上女兵，以「鐵憨憨」氣質回拒提問。(視頻截圖)
五指山艦上女兵，以「鐵憨憨」氣質回拒提問。(視頻截圖)

▲ 影片來源：YouTube＠中國新聞社（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

五指山艦上女兵，以「鐵憨憨」氣質回拒提問。(視頻截圖)
五指山艦上女兵，以「鐵憨憨」氣質回拒提問。(視頻截圖)

世報陪您半世紀

上一則

內蒙牧區招人放3000隻羊 月薪1.6萬包吃住還有WiFi

下一則

川習會前「貓熊外交」啟動 中國再借2隻大貓熊赴美10年

延伸閱讀

中海軍宣傳片埋彩蛋 「小灣你可別賴皮 媽媽在家等著呢」

中海軍宣傳片埋彩蛋 「小灣你可別賴皮 媽媽在家等著呢」

中媒：日艦挑「馬關條約簽訂日」闖台海 野心未死

中媒：日艦挑「馬關條約簽訂日」闖台海 野心未死
中共海軍建軍節 中國罕見開放台媒參觀「核潛艦」

中共海軍建軍節 中國罕見開放台媒參觀「核潛艦」
美網紅在大涼山區遇一群中國小孩 被問「美國醜聞」破防

美網紅在大涼山區遇一群中國小孩 被問「美國醜聞」破防

熱門新聞

一名河南男子在洛杉磯擺攤賣磨刀器、老花鏡等中國生產小物件，周末生意好時一天能賺500美元。（視頻截圖）

1元人民幣中國小物件賣5美元 河南男子在LA擺攤賺翻了

2026-04-19 09:30

傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭

2026-04-18 07:20
全球最大零食店「零食王國」吸引大批人潮打卡。（取材自紅星新聞）

生意好到受不了 全球最大零食店開業3天就被「擠停售」

2026-04-20 02:21
中國駐美大使謝鋒。（路透檔案照）

大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過

2026-04-22 11:53
中國女子搭乘亞航時與鄰座乘客爆衝突。（視頻截圖）

中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘

2026-04-23 07:30
網傳影片所見，身穿白色上衣的趙保輝醉到不省人事，坐在地上，需要他人扶著。（視頻截圖）

中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場

2026-04-21 09:48

超人氣

更多 >
庫克卸任前真心話：iPhone這功能是「任內最大錯誤」 自豪一產品

庫克卸任前真心話：iPhone這功能是「任內最大錯誤」 自豪一產品
國土安全部29歲副助理部長傳被包養 已遭停職

國土安全部29歲副助理部長傳被包養 已遭停職
中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘

中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘
3生肖子女從小優秀、長大有成 他出人頭地成父母後盾

3生肖子女從小優秀、長大有成 他出人頭地成父母後盾
農村長大不懂英文 華男來美高中沒讀畢業 如今年入千萬

農村長大不懂英文 華男來美高中沒讀畢業 如今年入千萬