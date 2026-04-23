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中共海軍建軍節 中國罕見開放台媒參觀「核潛艦」

特派記者廖士鋒／青島即時報導
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圖為參觀完長征一號後，從尾端的出口望向潛艦前半部。（記者廖士鋒／攝影）
圖為參觀完長征一號後，從尾端的出口望向潛艦前半部。（記者廖士鋒／攝影）

23日是中共海軍建軍節77周年，中國官方在青島等多個城市舉行艦艇開放活動，位於青島的中共海軍博物館，則罕見開放給台媒參訪停泊在戶外的退役核潛艇「長征一號」。

長征一號於1974年8月1日，正式編入中共海軍戰艦序列，舷號401。這也是中共建政後，第一艘核動力潛艇，由其自主研製。該核潛艇研製始於1958年中共中央發布「關於發展海軍潛艇新技術問題」的通知，在保密要求下，這項工程代號為「○九」工程。1965年，中共中央決定，在西南的深山中建造核潛艇陸上模式堆，代號為「九○九」。1970年12月下水，1974年服役。

長征一號，中國內部稱為091型，外國則稱為「漢」級。公開資料顯示，其排水量5,000噸，全長約100公尺、寬11公尺，吃水8.5公尺。

長征一號2003年退役後，經過拆除核反應爐等徹底的「去核化」，2016年移置青島的海軍博物館，並在2017年4月正式向中國公眾開放。

目前所開放的參觀，有一定的要求。儘管是退役已久的核潛艦，但仍嚴禁在艇內拍照錄影，只能聽取導覽員的介紹，並僅通行其中一層船艙結構。

實地體驗，長征一號艇內的空間相當狹小，許多地方都僅容一人通過，且需要不斷穿梭狹小的圓形孔道（水密門）才能移動到不同的艙室，環境相當緊密。據悉，該核潛艦曾創下連續90天在水下活動的紀錄，期間都靠一個不能點明火的廚房維持艇內人員的食物所需。

現場開放給公眾參觀的空間，包含魚雷艙、會議室、冷藏艙、反應堆艙、後機艙、主機艙、尾艙等7艙室。值得注意的是，潛艦內一個小小的住艙，裡面竟有五個鋪位，一邊三人、一邊兩人，可見潛艦官兵生活之艱辛。

停泊在一旁的則是長城200號潛艇，該潛艦1960年開工，屬於柴電動力，1966年服役，1982年成功在水下發射運載火箭（實為巨浪-1潛射彈道飛彈），使中共成為全球第5個擁有水下發射戰略飛彈能力的部隊，也奠定中共海基核威懾的基礎。

長征一號核潛艦2003年就退役，經過去核化，近年開始向公眾展示。（記者廖士鋒／攝...
長征一號核潛艦2003年就退役，經過去核化，近年開始向公眾展示。（記者廖士鋒／攝影）

長征一號核潛艦的尾端。（記者廖士鋒／攝影）
長征一號核潛艦的尾端。（記者廖士鋒／攝影）

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