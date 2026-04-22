閩女停車糾紛踹保安遭反搧耳光 掀熱議

女司機下車後腳踹男保安(圖)，被保安反手搧了一耳光。(視頻截圖)

福建三明永安市某學校門口發生肢體衝突，一名女司機22日與保安因停車糾紛互毆。女司機因為不滿停車受阻下車踹男保安，保安立即回搧一巴掌。事發後女司機已報警，她的傷勢經醫院檢查為耳膜穿孔，警方已立案調查。兩段視頻的曝光引發網友爭議是否「正當防衛」，有人批女子把保安當小孩打，但也有人認為保安先前對女子的行為不妥，有防衛過當之嫌。

中國新聞周刊報導，此事發生於學校門口附近，女司機準備接孩子放學，但保安不允許她在此處停車，雙方隨即發生爭執。

網傳視頻顯示，女司機下車後朝前踢了保安一腳，保安隨後搧了她一巴掌。力道之大，女司機只能扶著臉頰接連後退。

而現場監控視頻顯示，在女司機腳踹保安之前，「保安先罵人，敲她車窗」。女司機想下車，男保安強行關她車門，夾住女司機的腿。一連串衝突，才導致女司機下車踢人。

女司機下車後腳踹男保安，被保安反手搧了一耳光(圖)。(視頻截圖)

事後女子報警並經醫院檢查，確診為‌耳膜穿孔‌。目前永安市公安局已介入，事件正在調查中，責任認定需等待傷情鑒定及完整監控核實。

報導指出，視頻傳到網上後引發熱議。有網友認為，「女人這一腳是對別人的一種侮辱」、「女子恐怕是在家對丈夫動手習慣了」、「以為在自己家打孩子呢」、「保安反擊是對的」。

但也有網友認為保安的行為過頭了，女子已經停止了侵害行為，這時候還手就不屬於正當防衛了。而且他還擊的力度太大了，說不定已經構成了傷害行為。

對此，陜西恒達律師事務所律師趙良善表示，若情況屬實，女司機因口角主動腳踹保安，構成毆打他人的不法侵害。女司機主動挑釁、先行施暴，主觀過錯明顯，應承擔主要違法責任。

而保安的行為，在趙良善看來，則屬於防衛過當。保安面對女子腳踹的輕微不法侵害，卻以明顯過重的力道搧耳光反擊，手段明顯超過必要限度並造成較大損害，已構成防衛過當。

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