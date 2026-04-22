中海軍宣傳片埋彩蛋「小灣 別賴皮」 對話有深意：媽媽等著

調皮的兒子說「不想回家，還想玩一會」，父親笑著回答：「小灣，你可別耍賴皮，媽媽還在家等著你呢。」（視頻截圖）

解放軍 海軍成立77周年之際，主題宣傳片「向大洋」重磅上新，片中主人公名字暗藏玄機；通過老中青四代官兵的傳承，展現在黨的領導下，人民海軍從無到有、從小到大、由弱變強，實現跨越式發展。網友指出，可能暗喻了「第四艘航母」。宣傳片在結尾埋下「彩蛋」，暗含台灣早晚要回歸祖國大家庭的寓意。

綜合看看新聞、環球網報導，從單舟木槳，到艦陣如虹；從近海防禦，到遠海防衛。77年風雨征程，解放軍海軍每一次出征都向著更遠的大洋。

眼尖的網友發現，片中四位主角的名字分別是：廖寧（遼寧艦 ）、單東（山東艦）、付建（福建艦），片中還有一名新兵「何劍」，格外引人關注。與另外三個主人公不同，何劍特別標注了年齡：19歲。（此前三艘航母舷號分別為16-18。）分析說，新兵何劍可能寓意人民海軍的航母隊伍又要擴大了。

片中還有一名新兵「何劍」，格外引人關注。（視頻截圖）

片尾彩蛋信息量巨大，鏡頭出現「統一路」小學。（視頻截圖）

海軍宣傳片的「彩蛋」已成慣例，此次結尾同樣信息量巨大。鏡頭轉到威海市統一路小學，潛艇艇長單東在校門口接兒子小灣放學。「統一路」小學，地點不言自明。人物暱稱：兒子名叫「小灣」，很明顯這是台灣的暱稱。此外，片中的對話也頗有深意：小灣說「爸爸我不想回家，我還想在外面玩一會」，單東回應「小灣，你可別耍賴皮，媽媽還在家等著你呢」。隨後父子倆手牽手踏上回家路，這畫面背後的深意不言自明。

這段看似家常的對話，被網友解讀為「賴清德」（耍賴皮）與「回家」的寓言。它傳遞了一個樸素而堅定的信號：無論「孩子」在外面玩多久，最終都要回家，祖國母親在等著。這與海軍在西太平洋的硬核演練形成閉環——強大的武力是確保「孩子」能平安回家的底氣。

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