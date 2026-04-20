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出國減、回國增 中國去年留學人數降至近10年低點

記者張鈺琪／即時報導
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中國教育部資料顯示，2025年中國出國留學人數為57.06萬人，較2019年70...
中國教育部資料顯示，2025年中國出國留學人數為57.06萬人，較2019年70.35萬人的歷史高點下降近20%，整體規模回落至2016年前後水準。這也是自2020年以來，中國官方首度恢復公布出國留學人員資料。（新華社）

據財新網20日報導，中國出國留學人數已回落至近10年前水準，顯示長期支撐美國與歐洲大學的重要留學生市場正出現結構性變化。中國教育部資料顯示，2025年中國出國留學人數為57.06萬人，較2019年70.35萬人的歷史高點下降近20%，整體規模回落至2016年前後水準。這也是自2020年以來，中國官方首度恢復公布出國留學人員資料。

中國教育部最新資料顯示，2025年中國留學回國人員為53.56萬人，較2024年增加4.06萬人，較2023年增加12萬人。1978年至2025年，各類出國留學人員累計達946萬人，其中801萬人完成學業，698萬人在完成學業後選擇回國發展；完成學業者中，超過87%選擇返國。

報導指出，2008年至2019年是中國留學生快速成長階段，境外留學人數由17.98萬人增至70.35萬人，11年間接近成長4倍。《新時代中國留學發展現狀與趨勢》指出，這與中國經濟發展、居民收入提升，以及官方支持留學、鼓勵回國的政策導向有關；同時，歐美主要留學目的地在簽證與招生上的持續開放，也推動了留學規模擴大。

不過，自2020年以來，受疫情衝擊及全球經濟下行等因素影響，中國出國留學人數一改持續擴張趨勢。《中國留學發展報告（2023-2024）》顯示，2020年當年出國留學人數降至45.09萬人，2021年回升至52.37萬人，2022年進一步回升至66.12萬人。

報導指出，近年在國際環境不確定性升高與留學成本持續增加的背景下，中國留學需求正在調整，除了人數變化，也反映在畢業後去向、留學目的地及決策邏輯等層面。

其中一大變化，是留學生回國意願明顯增強。教育部統計顯示，2023、2024、2025年的留學回國人數分別為41.56萬、49.5萬及53.56萬人。《2025中國海歸就業調查報告》也顯示，2025年在中國求職的留學生人數較前一年增加5%，其中應屆生增加12%，兩項數據都創下近8年新高。

報導稱，這一趨勢既與中國發展環境改善有關，也與海外就業環境變化密切相關。近年部分傳統留學國家在就業與移民政策上趨於收緊，國際學生在當地就業所面臨的不確定性明顯上升。以英國為例，自2025年7月起，工作簽證最低薪資門檻已上調至每年約4.17萬英鎊，進一步提高國際學生畢業後留英工作的門檻。

此外，留學目的地也在出現變化。美國、英國、澳洲、加拿大等傳統主流目的地仍占重要地位，但美國等部分國家的吸引力已有所下降。據美國商務部及國土安全部2025年資料顯示，美國的中國留學生人數在過去10年間下滑18%。另一方面，香港、新加坡、馬來西亞等地因距離較近、文化環境接近及留學成本較低等因素，申請熱度持續上升，反映留學目的地正由傳統英語系國家逐步擴展至更多區域。

在留學決策上，中國家庭也更重視成本與性價比。《中國學生出國留學發展報告》顯示，「學校排名」仍是關注度最高的因素；「學費」已超過「適合的專業」與「畢業後就業率」，成為第二大擇校因素，獎學金政策也是重要考量。根據報告，2026年中國學生平均留學預算達人民幣60.5萬元，創12年新高，顯示在全球通膨影響下，留學經濟壓力仍持續加大。

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