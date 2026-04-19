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中國富豪汽車再邀胡錫進代言 網友調侃：集齊3大輿論頂流

記者林宸誼／即時報導
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在品牌成立99周年之際，富豪汽車（Volvo）宣布由中國媒體人胡錫進擔任「品牌摯...
在品牌成立99周年之際，富豪汽車（Volvo）宣布由中國媒體人胡錫進擔任「品牌摯友」。（圖／富豪汽車微博）

在品牌成立99周年之際，中國富豪汽車（Volvo）宣布由中國媒體人胡錫進擔任「品牌摯友」，引發了廣泛的熱議與質疑。胡錫進隨後透過社交平台分享了用車體驗，強調在駕駛時追求穩重與踏實，官方海報則打出「風浪再大，方向盤要穩；輿論再雜，安全是底線」等口號。

在胡錫進之前，富豪曾先後邀請羅翔、羅永浩擔任「品牌摯友」，這3人被網友稱為輿論場的三大頂流。

快科技報導，這3人被網友稱為中國輿論場三大頂流KOL，網友紛紛調侃：「選代言人的思路越來越清奇了」、「不想承認自己是個富豪車主的一天」、「富豪選了流量最多的打法」。

胡錫進表示，自己平常出門，近的地方騎共用單車，遠了都是開車。做新聞求新求快，開車則求穩求踏實，尤其是一家人出行。他覺得富豪是在追求安全品質，並祝富豪汽車99歲生日快樂。

可隨之而來的不是一致叫好，而是鋪天蓋地對富豪的質疑聲：「這家車企找代言人的本質到底是什麼？」部分網友對品牌的選人邏輯表示不解，認為行銷思路過於追求流量。

作為擁有近2,500萬粉絲的評論者，胡錫進的個人言論經常引發正反兩面的激烈辯論。有觀點認為，富豪在選擇合作夥伴時，似乎優先考慮了話題度與流量屬性，而非與品牌核心價值的相容性。

胡錫進曾任《環球時報》總編輯，現任該報特約評論，2011年胡錫進開通個人認證微博，目前微博接近2,500萬粉絲。他經常發表個人言論，但不少言論會引發正反兩面的激烈辯論。

有評論認為，富豪在選擇代言人時，應該優先考慮的是話題度和流量屬性，而非與品牌核心價值的相容性。

胡錫進

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