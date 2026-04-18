中媒：日艦挑「馬關條約簽訂日」闖台海 野心未死

日本軍艦過航台灣海峽後，中國軍號18日發布視頻「枕戈待旦」，呈現導彈起豎、戰機集結等畫面，宣示中國軍隊從不懼怕挑釁。（取材自@中國軍號）

日本 海上自衛隊護衛艦「雷」號17日穿越台灣海峽，引來中國大陸強烈不滿，昨嚴辭批評日本此舉是「赤裸裸的蓄意挑釁」，除精挑細選了131年前「馬關條約」簽訂日這個極具象徵意義的時間點行經台海，且過航時間長達14小時，種種變本加厲的行為，顯示其軍國主義百年野心從未死心，且一再試探中方的底線。中國軍號同步發布視頻「枕戈待旦」回嗆日本，稱中國國力已今非昔比，軍隊從不懼怕挑釁，日本若不知悔改，結局就是玩火自焚。

官媒中新社「國是直通車」昨發文及視頻指出，日本「雷」號驅逐艦於4月17日過航台灣海峽絕非偶然，131年前的4月17日，清政府與日本簽署「馬關條約」，將台灣全島及所有附屬各島嶼、澎湖列島割讓給日本，日本自衛隊艦艇精準挑選4月17日這一天過航台海，是在中國人民歷史傷口上又「撒了把鹽」。

據解放軍東部戰區發布信息，日艦過航台灣海峽的時間是4月17日4時02分至17時50分，用時約14個小時。有軍事專家分析，按照台灣海峽通常過航航線和驅逐艦經濟航速來計算，軍艦正常過航台灣海峽用時應為9到10小時左右。遠超常規時間足以表明，日方此舉絕不是什麼正常過航，而是赤裸裸的蓄意挑釁。日本政客顯然是精心挑選了一個極具象徵意義的時間點，試圖向「台獨」分裂勢力傳遞錯誤信號，同時試探中方的底線與反應。

文中稱，今年是東京審判開庭80周年，日本不僅不深刻反省侵略歷史罪責，反而鼓譟所謂「外部威脅」，以此作為藉口謀求「再軍事化」，軍國主義大有死灰復燃之勢，其近日一連串操作顯示其「新型軍國主義」正逐漸露出獠牙。

隨後，解放軍新聞傳播中心官方微博「中國軍號」發布視頻「枕戈待旦」，並配文「中國軍隊從不懼怕挑釁」。呼應中新社文中所石，在「再軍事化」道路上狂飆突進的日本，似乎忘了一點：中國的綜合國力早已今非昔比，中國軍隊完全有決心、有辦法、有能力捍衛國家主權和領土完整。

解放軍報「鈞正平」也發文稱，日本在距離台灣僅百餘公里的西南諸島加速軍事部署，如今又派出自衛隊艦艇興風作浪，再次暴露日方一些人企圖武力介入台海的危險圖謀。 尤為此次行動發生在中日關係持續惡化的特殊背景下，從「錯上加錯」到「一錯再錯，意欲何為」，清晰勾勒出日方在涉台問題上不斷升級挑釁的危險軌跡。

文中稱，日本對中國人民負有歷史罪責，本應深刻反省、謹言慎行，如今卻變本加厲，其行徑嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神。若一意孤行、不知悔改，等待它日本必將是引火燒身，付出不可承受的代價。