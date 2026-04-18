中國捐血黑色產業鏈 仲介炒作「獻血證」牟利

北京一處捐血活動進行篩查。示意圖，非文中當事者。 (新華社)

中國「獻血法」與相關規定賦予捐血者在醫療情境中優先用血，證明曾經捐血的「獻血證」成為仲介轉賣牟利工具，炒作達人民幣2000元（約293美元），無償捐血成為黑色產業鏈。

中國「獻血法」規範，無償捐血者臨床需要用血時，可以免交血液的採集、儲存、分離、檢驗等費用，配偶與直系親屬可視在地規定免交或減免。

「關於進一步做好無償獻血者激勵獎勵工作的通知」指出，在保障急危重症和孕產婦等重點人群用血前提下，非急診患者且在同等醫療狀況下，無償捐血者與親屬優先用血。換句話說，曾經捐血者與親屬相較其他同等醫療狀況的病患，有用血優先權。

相關法規、通知本意在鼓勵民眾捐血、建立社會互助概念，卻淪為仲介轉賣牟利工具。中國媒體披露，不知情的外地務工人員成為「兼職」捐血者，醫院醫師對於獻血證核實狀況「一問三不知」，焦急的家屬無奈成為觸法者，仲介從中獲利。

上游新聞報導指出，「明天去中心血站輸血，400CC，營養補貼400元」等號召捐血宣傳經常可在社群看到，醫院陪病家屬也大多有被投放「愛心血互助」聯絡小卡的經驗，這類小卡宣傳詞強調，什麼樣的血型 都找得到。

上游新聞記者依循聯絡小卡聯繫到一名自稱可提供獻血證的女子，喊價2000元，直言若需要多張獻血證，必須提前安排，會找人去捐血站捐血後取得，不過其拒絕親自會面。支付訂金後2小時，對方提供獻血證，獻血證經過驗證為真。

一名楊姓仲介對上游新聞坦言，透過400元到600元不等，可找到外地務工人員到上海捐血400毫升，再將獻血證轉賣出去，有些人帶病不符合捐血條件，會讓他先吃藥、找熟悉的醫生，填表格時夾200元，「醫生看到就知道怎麼做了」。

一名在三甲醫院工作的醫生表示，患者有用血需求時，家屬需要支付採集、儲存、分離、檢驗等費用，倘若有獻血證可以減免費用；更重要的是，曾經捐血者與親屬相較其他同等醫療狀況的病患有用血優先權，這是構成黑市的主要原因。

這名醫生表示，一般醫生會根據手術用血需求，讓患者的家屬、朋友前來捐血，或也可以提供獻血證，若是緊急用血，會先要求繳付相關費用與押金，在手術後補證退還；在日常操作中，醫院不會核實獻血證與患者關係，只要符合「用多少血、還多少血」即可。

曾經購買獻血證的患者家屬提到，找親戚、朋友來捐血很費事又欠人情，即使對方答應，身體狀況也不一定符合捐血條件，花錢買獻血證較省事，即使知道這是違法的，不過在親人急需用血情況下，這是最快的方式。

上游新聞報導指出，多家涉事醫院對於相關情況表示「不允許」，不過對於獻血證來源未能核實；捐血站工作人員說，只要捐血者符合條件即可捐血。記者已將相關線索與證據提供給相關部門，有關部門展開調查中。