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北京下月禁飛禁售無人機 中國掀二手拋售潮

記者林宸誼／即時報導
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北京市祭出史上最嚴無人機管理新規，但特定用途如反恐維穩、救災及科研等仍可申請使用...
北京市祭出史上最嚴無人機管理新規，但特定用途如反恐維穩、救災及科研等仍可申請使用。圖為福建消防人員操控無人機進行救生演練。(新華社)

中國無人機產業今年迎來史上最嚴監管，尤其北京下個月起全市將被畫為無人機管制空域，所有室外飛行均須審批，無人機及核心零部件將在北京禁售、禁租。嚴規之下，無人機市場行情遇冷。

有大疆經銷商反映，近兩個月來企業無人機銷量下滑近5成。二手交易平台上湧現「棄機潮」，多個品牌的無人機轉賣量大幅上漲，價格明顯回落。有業內人士直言，現在很多航拍從業者都不敢飛了，「怕航拍過程中不小心飛到沒報備空域，擔心公安找上門。」

今年1月1日起，中國新版「治安管理處罰法」實施，「黑飛」（違反空域管理規定的飛行）正式入法，違規可處行政拘留5日至10日，大部分管制區飛行活動至少提前1天申請許可；5月1日起，所有無人機必須完成實名登記，並實時追蹤飛行活動，北京更全市禁飛禁售無人機。嚴規衝擊市場，二手平台無人機轉賣量上升。

財經網報導，為破解審批難困局，江西南昌、上海等地已率先搭建「掃碼飛」小程序平台。其中南昌「昌通碼」的便民成效頗受好評，不少航拍攝影師實測，僅需提前5分鐘掃碼申報，即可秒審通過；就連管制空域的特殊飛行申請，審批時間亦只需兩小時。

不過此類模式暫未在全中國推廣。有報批者反映，提交飛行申請後回應較慢，且審批不通過機率高達9成。紐約時報引述一名無人機持有者表示，累計提交的30份飛行申請中僅有兩份獲批，且這兩份申請的飛行限制極嚴，僅限10公尺以下、視距範圍內飛行。

從事無人機建築巡檢業務的上海萬梁安科技副總經理趙天森表示，當前階段是中國無人機產業從野蠻生長邁向有序繁榮的必經陣痛，他坦言，希望陣痛能短一些，「在確保空域安全同時，給無人機產業更多發展空間。」

國家發改委低空經濟發展司鄭劍表示，「十五五」期間將推動低空經濟實現「管得好、飛得穩、用得活」。他強調，沒有安全就沒有低空經濟，將加強航空器全周期管理，嚴格落實安全監管措施。

針對近期輿論關注的無人機飛行審批難問題，鄭劍稱官方正會同有關部門研究，推廣部分地方「掃碼飛」等成熟經驗，提高飛行計畫審批效率。

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