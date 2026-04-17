路透：中國藉台灣在地聲音 對台發動資訊戰

中國軍隊去年12月在台灣周邊大規模演習，也同步透過智慧型手機螢幕展開心理攻勢，藉由「抖音」及YouTube等社群平台，利用台灣在地聲音對台發動資訊戰。示意圖。（路透）

路透指出，中國軍隊去年12月在台灣周邊大規模演習，也同步透過智慧型手機螢幕展開心理攻勢，藉由「抖音」及YouTube等社群平台，利用台灣在地聲音對台發動資訊戰。

路透報導，在中國短影片社群應用程式「抖音」上，中國共產黨旗下的一間新聞媒體發布一段51秒影片，內容為國民黨 主席鄭麗文 指控台灣總統賴清德 引來中國侵略。

鄭麗文去年12月宣稱，賴清德因為追求台灣獨立，「要把這條死路給走到底，連累台灣2300萬人」。這段影片很快出現在臉書、YouTube等台灣流行的社群媒體平台。

根據5位台灣安全部門官員說法以及台灣資訊環境研究中心（IORG）提供給路透的數據，中國官方媒體日益放大台灣內部批評民進黨的聲音，其中包括跟國民黨有關的網紅及政治人物。

根據這些數據和消息來源，中國會運用國民黨和其他反對派人物批評台灣政府的公開發言，並透過中國官媒及社群平台大量輸出反民進黨資訊。

這些影片隨後會轉傳，而且常被重新包裝發到台灣常用的社群平台，包括臉書、抖音、抖音海外版本TikTok與YouTube，有時還會加以修飾或以掩蓋中國介入的方式呈現。

雖然中國過去也曾利用台灣人物進行宣傳，但如今已大幅強化這種資訊戰手法，台灣安全部門官員指出，熟悉的聲音及口音會讓民眾覺得更可信。

這些官員強調，中國目標即是抹黑台灣政府。

在民進黨尋求追加400億美元國防預算的背景下，台灣資訊環境研究中心和台灣3位安全部門官員認為，前述行動似乎想說服台灣民眾：中國軍力相當強大，台灣再花大筆資金購買更多美國武器也是徒勞。

關於北京當局發動資訊戰，中國共產黨中央委員會台灣工作辦公室與國防部尚未回應路透的置評請求。

台灣國防部向路透表示，正透過強化軍方的媒體識讀和心理韌性，以應對中國大幅強化「認知作戰」。

台灣總統府指出，兩岸和平必須「建立在實力之上，而非對威權壓力讓步」。

臉書、TikTok和YouTube沒回應關於中國資訊戰的提問，抖音也未回覆路透置評請求。

中國持續準備對台灣的軍事行動之際，資訊戰是北京當局在不動用武力之下削弱台灣策略的一環。

報導指出，在這方面，國民黨為中國提供一個有利突破口，這個台灣在野黨正試圖加強與北京的關係，以避免其所謂因為民進黨政府挑釁中國而加劇的危機。

鄭麗文本月稍早在北京會見中國國家主席習近平，習近平告訴她，國民黨與共產黨「要鞏固政治互信，保持良性互動，團結兩岸同胞，攜手共創祖國統一」。

國民黨透過聲明回覆路透，鄭麗文訪問北京是履行競選承諾，並延續國共高層會晤的長期傳統，雖然國共兩黨存有許多分歧，但都認為應該透過對話解決歧見。

●社群媒體戰場

根據台灣資訊環境研究中心向路透提供的數據，可看出中國這項行動的運作方式。這個公民組織由社會科學家與數據分析師組成，不屬於任何黨派，部分資金來自歐美政府以及台灣學術機構。

去年第4季有1076個中共官方媒體經營帳號在抖音發布約56萬支影片，其中約1萬8000支影片涉及台灣議題。

台灣資訊環境研究中心透過臉部辨識技術，在2730支影片中辨識出57位台灣人士，這項發現經他們的研究人員驗證，並由路透審閱。

與前一年同期相比，含有台灣人士發言的影片數量去年10月至11月期間增至兩倍以上，每月總播放時間大幅增長164%至369分鐘。

值得注意的是，中國影片裡曝光度最高的前25位台灣人士中，有13人是國民黨相關人士，包括現任立委、黨代表和國民黨執政時期的前官員；另外兩人是支持與中國統一的小黨高層，還有10人是以批評執政黨民進黨聞名的網紅。

鄭麗文是中國影片中排名第一的台灣人物，她在68個抖音帳號發布的460支影片中出現，並創造500多萬次互動，包括按讚、留言和分享。

根據路透，這些影片放大她呼籲兩岸和平、批評賴清德是外部勢力棋子，以及她認為民進黨台獨立場具有破壞性的說法。這些內容會先在中國官媒和社群平台播出，部分影片再重新包裝並發布至台灣的熱門平台。

國民黨透過聲明表示，鄭麗文的發言反映台灣人民對和平的主流期待，「即使中國官媒傾向納入更多台灣聲音，也是奠基於台灣本就存在的多元民意」。

多位網紅也被中國媒體大量引用，其中包括頗受年輕人歡迎的健身網紅「館長」陳之漢，以及5位以批評民進黨和台灣國防著名的退役高階軍官。

陳之漢在去年中國國慶日前夕於YouTube直播中祝賀「祖國生日快樂」，並稱兩岸人民是一家人。中國新聞社等中國官媒後來分享了這些片段。

陳之漢未回應路透的置評請求。

在中國新聞社發布的另一支影片中，退役陸軍上校賴岳謙聲稱，中國無人機在去年12月軍演期間曾進入台灣且未被發現；他還暗示，中國可能在台獨領導人熟睡時對他們發動斬首攻擊。這支影片很快出現在臉書與YouTube上。

根據台灣資訊環境研究中心，中國無人機接近台灣的說法，最早是出現在共軍經營的社群媒體帳號所發布影片中。台灣國防部則否認中國無人機接近台灣的說法。

中國新聞社未回應路透提問；賴岳謙也拒絕評論自己在中國官媒曝光一事。

台灣陸委會告訴路透，政府希望這些退役軍官注意社會觀感，不要附和北京說詞，且莫忘他們曾宣示效忠台灣。

●心理操作目標

根據政治大學選舉研究中心今年1月發布的長期年度調查，自2020年以來，支持「無限期維持現狀」的比率攀升8個百分點至33.5%；支持「維持現狀但走向獨立」的比率下滑近4個百分點至21.9%。支持「儘快與中國統一」或「維持現狀但走向統一」的比率合計持穩於7%左右。

路透報導提到，目前不清楚中國加強資訊戰是否正帶來衝擊。根據這份年度調查資料，自2024年以來，台灣民眾對統獨的立場並無明顯轉變。這段時間大致與台灣資訊環境研究中心觀察到資訊戰加劇的期間相符。

不過，美國智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，鋪天蓋地的訊息「創造出使中國更容易爭取支持的環境，因為其策略本質上是降低士氣、灌輸心理絕望感，說服民眾認為自主沒有未來，加入中國才是最佳選擇」。

台灣國安局今年1月報告指出，去年偵測到超過4.5萬組假社群帳號及230萬則與兩岸議題相關的假訊息。報告形容說，北京資訊戰目標是加劇台灣內部分裂、削弱民眾抵抗意志，以及爭取對中國立場的支持。

一名台灣國安官員表示：「他們想讓你懷疑軍方、懷疑台灣，讓你覺得如果戰爭爆發，沒有人會來幫你。」

台灣政府去年向各家庭普發的台灣全民安全指引手冊甚至預先指出，在兩岸緊張升高之際，任何聲稱台灣已投降的說法都應視為假訊息，顯示即使尚未開火，資訊戰正持續加劇。