中國打擊「幽靈外賣」 重罰7家電商平台

中國外賣平台美團。（新華社資料照）

中國官方打擊「幽靈外賣」，今天對拼多多 、美團、淘寶等7家電商 平台及相關負責人開出共計約新台幣168億元的（約5.3億美元）天價罰單。官媒新華社發出評論稱，線上不是法外之地，平台不能只賺錢不守門。

「幽靈外賣」是指未取得食品經營許可的業者透過租借證照、使用虛假位址、偽造門市照片等手段進駐電商平台從事外賣。這次被中國官方鎖定的是將蛋糕外賣訂單低價轉包的幽靈店鋪，消費者因此花大錢購入劣質且有食安疑慮的蛋糕。

中國國家市場監督管理總局官網17日公告，對拼多多、美團、京東、淘寶閃購、抖音 、淘寶、天貓等7家電商平台「幽靈外賣」系列案，依據相關法律規定作出行政處罰決定，責令7家電商平台改正違法行為，暫停新增蛋糕店鋪3至9個月不等，並處以罰沒款共計人民幣35.97億元。

同時，中國市監總局還對7家平台企業法定代表人和食品安全總監合計處以罰款人民幣1968.74萬元。本次共計開出人民幣逾36億元的罰單，約5.3億美元。

中國市監總局表示，經查，上述7家電商平台對入網食品經營者許可證審核把關不嚴，未依法履行資質審查義務；與轉單平台簽訂合作協定，明知或應知轉單行為侵害消費者合法權益，但未採取必要措施；7家電商平台法定代表人和食品安全總監，負有食品安全管理責任，但未全面履行有關崗位職責。

公告說，案件啟動調查後，中國市監總局第一時間責成電商平台立即改正，7家電商平台均已下架未經審核的有關「幽靈店鋪」，停止與相關轉單平台的餐飲轉單合作。

新華社下午發出評論稱，這是自2015年修訂食品安全法以來面向平台開出的最大金額罰單，矛頭直指平台放任「幽靈外賣」違法行為，釋放出加強線上食品安全監管的鮮明訊號：守護人民群眾「舌尖上的安全」，線上不是法外之地，平台不能只賺錢不守門。

評論提到，調查顯示，平台上的蛋糕外賣店鋪透過「轉單寶」等平台，將外賣訂單低價轉包賺取差價，實際蛋糕製作由其他經營者完成，消費者全程不知情。

評論還提到，消費者花費250多元預訂的蛋糕，經電商平台抽佣和轉單平台轉包後，實際蛋糕製作者僅以不到80元的低價競得。製作過程中，將動物奶油替換為價格更低廉的植物奶油、將新鮮草莓換為水果罐頭。在「價低者得」的行業競爭秩序下，製作方不得不壓縮成本，劣幣驅逐良幣，整個行業被迫放棄品質、比拚低價，最終由消費者為低質低價買單。

新華社還直指電商平台對「幽靈店鋪」上傳的假證件坐視不管、來者不拒，導致「借證經營」、「偽證經營」甚至「無證經營」頻發，縱容實際經營場所與註冊地不符的「空殼店」長期存在。

評論說，當平台將審核簡化為「上傳證件即可通過」，甚至無證也讓入駐，躲在陰暗角落的黑作坊藉助平台包裝成「網紅美食」，劣質食材、三無產品、過期原料繞過監管流向消費者，等同於在百姓餐桌上安放「定時炸彈」。