聚焦服務貿易…中商務部長會義副總理：願擴大電商合作

中國商務部長王文濤（右）16日與義大利副總理兼外交與國際合作部長塔加尼，在北京共同主持召開中義經濟合作混委會第16次會議。（取自中國商務部網站）

中國商務部 長王文濤16日與義大利 副總理兼外交與國際合作部長塔加尼，在北京共同主持召開中義經濟合作混委會第16次會議，會議期間簽署了兩國電子商務行動計畫。王文濤表示，雙邊服務貿易活力湧現，願與義方擴大在電商 、農食、醫療、產業園區等領域合作，他並喊話義方推動中歐經貿關係健康穩定發展。塔加尼則說，歡迎中國企業赴義投資，並承諾營造良好的營商環境。

根據中國商務部網站發布，雙方就深化兩國、中歐經貿關係深入交換意見。王文濤表示，在兩國領導人戰略引領下，中義經貿合作保持健康穩定發展，雙邊貿易額連續5年超過700億美元，服務貿易活力湧現，雙向投資穩步推進。

王文濤說，中方願與義方一道，深挖合作潛力，擴大兩國在電商、農食、醫療、產業園區等領域合作，推動雙邊經貿關係取得更多新進展。

據中方發布，塔加尼表示，義大利高度重視對華合作，願與中方一道，持續落實《中義關於加強全面戰略夥伴關係的行動計劃（2024-2027年）》，加強知識產權領域交流合作，深化雙方在農食、旅遊、體育等領域合作。義方歡迎中國企業赴義投資，並將營造良好的營商環境。

就中歐關係，王文濤表示，中歐互為重要經貿夥伴，雙方應加強對話溝通，妥處摩擦分歧。義大利是歐盟重要成員國，希望義方發揮建設性作用，推動中歐經貿關係健康穩定發展。

塔加尼則說，義大利堅定支持以世貿組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，反對保護主義，願在歐盟內發揮積極作用，推動中歐通過對話協商解決經貿摩擦。

消息稱，在中義經濟合作混委會第16次會議後，王文濤與塔加尼共同主持召開中義企業家委員會企業圓桌會，並與雙方企業深入交流，中義兩國工商界代表150餘人參會。

中國外交部長王毅16日也在北京會見塔加尼。王毅提到，今年以來，地緣衝突延宕，熱門議題激化，國際秩序和世界安全面臨嚴峻挑戰。中方願與義大利加強在國際和多邊事務中的溝通協調。塔加尼則表示，義方高度重視對華關係，堅定奉行一個中國政策。