我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普槓上教宗 對選舉有何影響？

因應住房負擔沉重 紐約首創市府背書保險

惡化之際⋯日自衛隊艦艇今進入台灣海峽 中國：危險圖謀

記者陳宥菘／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為日本海上自衛隊護衛艦「秋月號」2025年2月上旬首次單獨通過台灣海峽。（取材...
圖為日本海上自衛隊護衛艦「秋月號」2025年2月上旬首次單獨通過台灣海峽。（取材自海上自衛隊官網）

日本首相高市早苗「台灣有事」論引發中日關係惡化未解，中國披露今天有一艘日本自衛隊艦艇進入台灣海峽。大陸外交部稱，中方軍隊已「依法依規處置」，並形容日方舉動是「錯上加錯」，「再次暴露日方一些人企圖武力介入台海，破壞台海和平穩定的危險圖謀」，中方對此堅決反對，已提出強烈抗議。

中國外交部發言人郭嘉昆17日主持例行記者會，面對媒體提問，「今天一艘日本自衛隊艦艇進入台灣海峽，中方有何評論」時，做出上述表示。

目前，日本方面尚未發布有自衛隊艦艇穿越台海的消息。

郭嘉昆指出，日本首相高市早苗發表涉台「錯誤言論」，已經給中日關係帶來嚴重衝擊。日方派自衛隊艦艇進入台灣海峽，耀武揚威，蓄意挑釁，「是錯上加錯」，再次暴露日方一些人企圖武力介入台海，破壞台海和平穩定的危險圖謀。

他強調，「此舉嚴重損害中日關係政治基礎，嚴重威脅中國主權和安全。中方對此堅決反對，已向日方提出強烈抗議。」

郭嘉昆重申，「台灣問題事關中國主權和領土完整，事關中日關係政治基礎，是不可逾越的紅線」。中方再次敦促日方切實反思改錯，懸崖勒馬，謹言慎行，不要在錯誤的道路上越走越遠。

另一方面，中國國防部17日以新聞發言人張曉剛名義，就近期涉軍問題發佈消息。針對日本國會參議院通過2026財年預算案，防衛預算突破9兆日元，創下歷史新高；日本政府本月擬正式修改「防衛裝備轉移三原則」，原則允許出口殺傷性武器等，張曉剛表示，種種跡象表明，日本右翼勢力正加快推動安保政策朝著進攻性擴張性方向轉變。

張曉剛表示，日方所作所為嚴重違背《開羅宣言》《波茨坦公告》《日本投降書》等具有國際法效力文件的規定，嚴重違背日本憲法和國內既有規範，對戰後國際秩序和地區和平穩定造成嚴重威脅。

張曉剛批評，歷史殷鑒不遠，日本軍國主義曾給地區和世界帶來深重災難，但戰後並未得到真正清算，現在日方又徹底撕下偽裝，加速「再軍事化」，這不能不令世人強烈擔憂和譴責。中方敦促日方停止倒行逆施，同軍國主義徹底切割，否則只會失信於亞洲鄰國和國際社會。

日本 高市早苗

上一則

老闆罵「滾」 上海員工立馬離崗竟被炒 法院判公司須賠

下一則

美網紅在大涼山區遇一群中國小孩 被問「美國醜聞」破防

延伸閱讀

「只差擰擰螺絲刀」解放軍報：日本囤核料可製5500核彈

「只差擰擰螺絲刀」解放軍報：日本囤核料可製5500核彈
最重要→重要鄰國 日本藍皮書降級對中關係 北京嗆糾錯

最重要→重要鄰國 日本藍皮書降級對中關係 北京嗆糾錯
3月3度遭恐怖威脅 中使館曝細節 指日警「未予重視」

3月3度遭恐怖威脅 中使館曝細節 指日警「未予重視」
中國駐日大使館上月3度受恐怖威脅 稱日警「未予重視」

中國駐日大使館上月3度受恐怖威脅 稱日警「未予重視」

熱門新聞

斑鱉「蘇蘇」結束冬眠現身。（取材自羊城晚報）

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

2026-04-08 07:30
何超蕸。（本報資料照）

賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲

2026-04-12 12:29
中國下月起，將給予除我邦交國史瓦帝尼之外的53個非洲國家全面零關稅待遇。圖為2024年9月5日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂出席中非合作論壇北京峰會開幕式。（新華社）

中下月起給予非洲零關稅 僅賴清德將出訪的這國家被排除

2026-04-13 09:48
陳麗華（右）與老公遲重瑞（中）合影畫面。（中新社資料照片）

陳麗華遺產500億 傳4子女各分百億 剩餘全給小11歲夫

2026-04-08 02:27
網上有一篇帖子引起了父母圈特別多的討論。（取材自微信）

「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成

2026-04-16 09:30
「獨竹漂」表演吸引遊客駐足觀看。（取材自極目新聞）

一葦渡江…苦練15年 貴州00後女展現「獨竹漂」絕技

2026-04-09 02:20

超人氣

更多 >
曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償
熬過苦難3生肖運勢翻轉 屬鼠貴人助攻、他財運爆發

熬過苦難3生肖運勢翻轉 屬鼠貴人助攻、他財運爆發
美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機

美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機
「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成

「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成
加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕

加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕