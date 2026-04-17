惡化之際⋯日自衛隊艦艇今進入台灣海峽 中國：危險圖謀

圖為日本海上自衛隊護衛艦「秋月號」2025年2月上旬首次單獨通過台灣海峽。（取材自海上自衛隊官網）

日本 首相高市早苗 「台灣有事」論引發中日關係惡化未解，中國披露今天有一艘日本自衛隊艦艇進入台灣海峽。大陸外交部稱，中方軍隊已「依法依規處置」，並形容日方舉動是「錯上加錯」，「再次暴露日方一些人企圖武力介入台海，破壞台海和平穩定的危險圖謀」，中方對此堅決反對，已提出強烈抗議。

中國外交部發言人郭嘉昆17日主持例行記者會，面對媒體提問，「今天一艘日本自衛隊艦艇進入台灣海峽，中方有何評論」時，做出上述表示。

目前，日本方面尚未發布有自衛隊艦艇穿越台海的消息。

郭嘉昆指出，日本首相高市早苗發表涉台「錯誤言論」，已經給中日關係帶來嚴重衝擊。日方派自衛隊艦艇進入台灣海峽，耀武揚威，蓄意挑釁，「是錯上加錯」，再次暴露日方一些人企圖武力介入台海，破壞台海和平穩定的危險圖謀。

他強調，「此舉嚴重損害中日關係政治基礎，嚴重威脅中國主權和安全。中方對此堅決反對，已向日方提出強烈抗議。」

郭嘉昆重申，「台灣問題事關中國主權和領土完整，事關中日關係政治基礎，是不可逾越的紅線」。中方再次敦促日方切實反思改錯，懸崖勒馬，謹言慎行，不要在錯誤的道路上越走越遠。

另一方面，中國國防部17日以新聞發言人張曉剛名義，就近期涉軍問題發佈消息。針對日本國會參議院通過2026財年預算案，防衛預算突破9兆日元，創下歷史新高；日本政府本月擬正式修改「防衛裝備轉移三原則」，原則允許出口殺傷性武器等，張曉剛表示，種種跡象表明，日本右翼勢力正加快推動安保政策朝著進攻性擴張性方向轉變。

張曉剛表示，日方所作所為嚴重違背《開羅宣言》《波茨坦公告》《日本投降書》等具有國際法效力文件的規定，嚴重違背日本憲法和國內既有規範，對戰後國際秩序和地區和平穩定造成嚴重威脅。

張曉剛批評，歷史殷鑒不遠，日本軍國主義曾給地區和世界帶來深重災難，但戰後並未得到真正清算，現在日方又徹底撕下偽裝，加速「再軍事化」，這不能不令世人強烈擔憂和譴責。中方敦促日方停止倒行逆施，同軍國主義徹底切割，否則只會失信於亞洲鄰國和國際社會。