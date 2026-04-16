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雲南潑水節現亂象…女子遭強開車門惡意射水導致車子熄火

記者賴錦宏／即時報導
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雲南西雙版納潑水節，有駕車女子遭持高壓水槍民眾強行打開車門及車尾箱，瘋狂向車內射...
雲南西雙版納潑水節，有駕車女子遭持高壓水槍民眾強行打開車門及車尾箱，瘋狂向車內射水，導致空調冒煙、汽車熄火。（抖音截圖）

中國雲南西雙版納潑水節出現「暴力」事件。有1名女子駕車時，遭持高壓水槍民眾強行打開車門及車尾箱，瘋狂向車內射水，導致空調冒煙、汽車熄火，該事件引起中國網友憤怒，紛紛協助搜證助女駕駛報警追究。

港媒星島日報報導，被「潑水欺凌」的岑女士在抖音發文稱，她在14日飯後駕車回酒店，期間駛至西雙版納傣族自治州景洪市潑水節現場時，被多名在場人士強行打開車門和車尾箱，用高壓水槍向車內噴射。

岑女士指，當時車內除自己與丈夫外，後座還有年逾6旬的父母。滋事者無視在老人在車，瘋狂噴射，令他們4人全身溼透。她表示，當時車內正開著冷氣，疑因設備、電線被射溼，導致故障冒煙，汽車亦隨之熄火，造成安全問題。

岑女士之後分享短片，顯示汽車已送往修車廠維修，及清理車內泡水的雜物和車廂。她指，事件獲大量網友聲援，提供事發證據，以及協助找出惡意開車門射水的肇事者，已經報警處理。

中國網友紛留言批評潑水節亂象：「潑水節＝流氓節？」、「像婚鬧」、「一定要報警抓他們 求你了老鄉」、「故意藉活動搞破壞」、「拉你後備箱的人，不要放過他」、「已經不是簡單的玩笑了，應該得到懲罰」。

抖音

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