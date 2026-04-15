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中國微短劇「出海」爆火 AI掀「全民共創」新浪潮

新華社成都4月15日電
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山東省德州市樂陵影視城，劇組在拍攝微短劇。（新華社）
山東省德州市樂陵影視城，劇組在拍攝微短劇。（新華社）

緊湊的故事、密集的爽點……中國微短劇正以驚人的速度「飄洋過海」，在全球手機屏幕上「圈粉」無數。與此同時，人工智能（AI）與視聽創作的深度融合，正催生一場「人人皆可創作」的全球性內容浪潮。

4月14日至16日，第十三屆中國網絡視聽大會在四川成都舉行。本屆大會以「繁榮新大眾文藝，共創新時代視聽」為主題，圍繞AI賦能與發展、新大眾文藝精品創作、技術創新與應用等方面，舉辦主題論壇、放映展映等活動，吸引近萬名行業引領者、技術先鋒與青年創業者。

被譽為「年度行業風向標」的中國網絡視聽大會，已在成都連續舉辦十二屆。十三年來，伴隨中國移動互聯網的普及與AI技術的演進，中國網絡視聽行業從形態到內核，正經歷一場系統性、深層次的變革。

15日在成都發佈的《中國網絡視聽發展研究報告（2026）》顯示，中國網絡視聽用戶規模已達10.99億人，穩居互聯網應用首位。2025年，以短視頻和人工智能為代表的移動應用進一步融入日常生活，推動用戶上網時長持續攀升。其中，微短劇表現尤為搶眼：人均單日使用時長129分鐘，同比增長28.4%，已超越長視頻，躍居視聽細分應用第二位。

微短劇已成為中國視聽行業耀眼的「出海名片」。《中國網絡視聽發展研究報告（2026）》顯示，2025年共有31個中國應用（含港澳台）下載量進入全球Top100，較2024年增加12個，其中微短劇應用佔比約一半。

中國網絡視聽協會副秘書長周結表示，具有中國特色的新大眾文藝創作與產業模式正加速走向世界，不僅讓新時代的中國故事走進全球千家萬戶，更帶動各國創作者共同探索數字視聽傳播的新路徑，為文明互鑒搭建起新的數字橋梁。

《中國微短劇行業發展白皮書（2025）》顯示，2025年前8個月，海外微短劇市場總收入15.25億美元，同比增長194.9%；海外微短劇應用程序總下載量約7.3億次，同比增長370.4%。從北美到日本，從英國到巴西，中國微短劇正讓不同文化背景的觀眾集體「追更」。

當前，中國微短劇「出海」也正從「內容輸出」升級為「技術+模式」的全套輸出。以成都為例，這座西部數字經濟重鎮已集聚超過1000家微短劇企業，市場活力蓬勃。

中國傳媒大學副教授虞海俠說：「成都既有《家裡家外》這樣用方言講述家庭故事的現實主義佳作，也有《桃花燼》這般以工匠精神打磨東方美學的精品。事實證明，地域特色不是市場的限制，而是激發深度共鳴的寶貴資產。」

當中國微短劇創作者輕快「走出去」的同時，國際巨頭也在主動尋求將中國故事「引進來」。

華特迪士尼公司亞太區流媒體業務高級副總裁及總經理托尼·扎梅奇科夫斯基從全球視角分享了對內容創作與文化傳播的洞察。他特別強調了中國市場在全球版圖中的戰略地位，「中國一直是我們最重要的市場之一」。他還透露將加大對中國本土故事的投資與開發力度，推動更多中國原創內容走向世界舞台。

從「精英創作」到「全民共創」，AI成為本屆大會上的一個「熱詞」，不少業內人士直言，AI正在改寫視聽生產的規則。

快手高級副總裁馬宏彬介紹，2024年上線至今，快手可靈AI已陪伴全球超6000萬名創作者，見證了6億個視頻的誕生。「AI視頻創作已經告別了單純的視覺衝擊、玩梗階段，真正跨入了拼故事、拼情感的敘事時代。可靈AI要做的，是實現更高級的創作平權，抹平技術鴻溝，讓每個普通人都有能力成為自己故事的導演。」

「人機協同」的模式，讓每一個有表達欲的人都能拿起「AI這支筆」，釋放出蘊藏在群眾中的磅礡創意活力，越來越多的「局外人」正湧入網絡視聽行業。

愛奇藝創始人、首席執行官龔宇認為，AI不僅讓視頻內容更加豐富，能滿足更多觀眾的需求，更重要的是，AI能讓創作者獲得更多機會，特別是廣大年輕創作者，能通過AI創作更多長視頻，讓更多人看見。

成都創業公司「井鴿」的創始人文肖萌分享了一個有趣的故事：公司10人團隊，背景是化學、食品安全等專業，卻用AI製作出刷屏的動畫短片。「我們怎麼會開始做動畫？反差太大了。」文肖萌笑言，未來，一個人加幾十個AI智能體的「一人公司」，將成為內容創作的新常態。

從微短劇席捲全球，到AI賦能人人創作——中國網絡視聽行業正經歷一場從「流量驅動」到「價值創造」的深刻變革，中國故事正以更輕盈、更智能的方式，自信地走向世界的每一個角落。

廣州微短劇服務中心吸引參觀者。 （中新社）
廣州微短劇服務中心吸引參觀者。 （中新社）

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