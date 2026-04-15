全紅嬋缺席跳水世界盃總決賽 陳芋汐搭檔14歲小將參賽

中國女子跳水奧運冠軍全紅嬋在遭遇網暴後，缺席即將舉行的跳水世界盃總決賽。她此前的搭檔、同為奧運冠軍的陳芋汐，此次將與年僅14歲的陝西小將崔家溪搭檔出戰雙人項目。（圖／取自新民周刊）

中國女子跳水奧運冠軍全紅嬋 在遭遇網暴後，缺席即將舉行的跳水世界盃 總決賽。她此前的搭檔、同為奧運冠軍的陳芋汐，此次將與年僅14歲的陝西小將崔家溪搭檔出戰雙人項目。

揚子晚報新聞客戶端「紫牛新聞」、觀察者網報導，中國游泳協會13日公2026年世界泳聯跳水世界盃總決賽中國隊參賽名單。

女子項目方面，3公尺跳板單人及雙人比賽將由陳藝文、陳佳出戰；10公尺跳台方面，蔣林靜與崔家溪參加單人項目，雙人項目則由陳芋汐搭檔崔家溪。全紅嬋未出現在此次參賽名單之中。

現年19歲的全紅嬋近期在受訪時哭訴，圍繞她身材和體重的網路負面評論和外界壓力，令她長期承受巨大心理負擔。

網上隨後瘋傳一份聊天截圖，顯示一個名為「水花征服者聯盟」的282人微信 聊天群組，長期發布針對全紅嬋的侮辱性言論，群規明確寫道：「禁止人身攻擊（除全紅嬋外）」。據傳，群組成員包括全紅嬋隊友和其他跳水界從業人士。

廣州警方10日通報，對創建微信群，並發表侮辱性言論的31歲徐姓男子，作出行政拘留10天以及罰款的處罰；中國公安部網安局同日通報指，「飯圈」亂象嚴重擾亂體育工作秩序、破壞行業聲譽。央視新聞微博當晚評論稱，「飯圈」亂象已成為影響體育事業健康發展的重大風險因素。

人民日報海外版15日發布評論文章指出，體育最動人的地方，從來不是「只許我家贏」，而是全力以赴之後，依然尊重勝負和規則，贏得掌聲和鼓勵。這樣的體育，才值得被熱愛。偏離了這一點，再熱鬧的支持，也只會變成傷害。