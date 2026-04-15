我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

褻瀆慰安婦雕像惹議 美網紅遭南韓法院判刑6個月

川普自曝與習近平通信 稱習答應不提供伊朗武器

英媒：中國考慮限制 向美出口太陽能製造設備

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
特斯拉先前與中國供應商洽談購買價值29億美元的太陽能面板與電池製造設備，以實現執...
特斯拉先前與中國供應商洽談購買價值29億美元的太陽能面板與電池製造設備，以實現執行長馬斯克在美國建設100吉瓦（GW）太陽能產能的目標。路透

中國官員已與太陽能電池設備供應商進行了初步磋商，正考慮限制向美國出口最先進的技術。此類舉措一旦實施，可能將衝擊美國企業相關投資，並拖慢太陽能驅動的太空計算領域競爭進程。

目前中國生產了全球逾80%的太陽能元件，同時也是全球前十大太陽能電池製造設備供應商的所在地。分析指出，若措施落地，可能影響特斯拉等美國企業新建或擴建工廠、推動本土化生產的計畫。

這也代表中國可能將在其他具備領先優勢的技術領域擴大出口管制，延續此前為應對美國關稅而加強稀土出口管理的思路。

路透引述知情人士報導，分析人士與行業高管普遍預計，中國可能推出相關出口限制，部分原因在於特斯拉首席執行官馬斯克等人正推動美國擴大太陽能面板產能，以降低對中國供應鏈的依賴。

當前，中美競爭正延伸至以太陽能驅動的太空計算領域，而這一方向是馬斯克重點佈局的領域。

此外，為應對人工智慧快速增長帶來的電力需求，穀歌、亞馬遜等美國科技公司也正加大對地面太陽能及儲能系統的投入，並佈局軌道資料中心。

特斯拉（Tesla）先前與中國供應商洽談購買價值29億美元的太陽能面板與電池製造設備，以實現執行長馬斯克（Elon Musk）在美國建設100吉瓦（GW）太陽能產能的目標。

此次潛在採購涉及蘇州邁為、深圳捷佳偉創新能源及拉普拉斯可再生能源科技等企業。部分設備如絲網印刷生產線需獲中國監管部門出口批准，知情人士稱買方要求設備於今年秋季前交付至德州。

馬斯克計劃將產能用於特斯拉自身需求，部分將供電予太空探索技術公司（SpaceX）衛星。

財聯社引述消息人士透露，馬斯克旗下Space X團隊此前向中國某龍頭異質結設備廠採購設備，該訂單預計將於5月第一周發貨。馬斯克團隊旗下光電訂單主要分為Space X（S鏈）和Tesla（T鏈），規劃應用場景分別是太空和地面。另據消息人士稱，目前T鏈合作訂單還處於洽談中，涉及多家TOPCon設備廠。

稀土 特斯拉

上一則

中國港澳辦主任夏寶龍 指控「有人藉宏福苑大火亂港」

下一則

美伊可能本周再談判 中國外交部呼籲全力避免戰端重啟

延伸閱讀

美擬推新法限對中國晶片設備出口 ASML恐受影響

美擬推新法限對中國晶片設備出口 ASML恐受影響
美擬擴大晶片設備管制銷中國 中媒：短期受阻長期促自研

美擬擴大晶片設備管制銷中國 中媒：短期受阻長期促自研
野村：能源衝擊下中國出口具優勢 但長期需求轉弱恐抵銷

野村：能源衝擊下中國出口具優勢 但長期需求轉弱恐抵銷
美國會提案擴大管制晶片設備銷中 強制荷日比照辦理 浸潤式DUV也禁

美國會提案擴大管制晶片設備銷中 強制荷日比照辦理 浸潤式DUV也禁

熱門新聞

斑鱉「蘇蘇」結束冬眠現身。（取材自羊城晚報）

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

2026-04-08 07:30
陳麗華（右）與老公遲重瑞（中）合影畫面。（中新社資料照片）

陳麗華遺產500億 傳4子女各分百億 剩餘全給小11歲夫

2026-04-08 02:27
何超蕸。（本報資料照）

賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲

2026-04-12 12:29
中國下月起，將給予除我邦交國史瓦帝尼之外的53個非洲國家全面零關稅待遇。圖為2024年9月5日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂出席中非合作論壇北京峰會開幕式。（新華社）

中下月起給予非洲零關稅 僅賴清德將出訪的這國家被排除

2026-04-13 09:48
陳麗華（右）與老公遲重瑞（中）合影畫面。（中新社資料照片）

中國前女首富陳麗華病逝 身家500億 傳4子女各分百億遺產

2026-04-07 20:58
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30

超人氣

更多 >
只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元

只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元
華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場

華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場
史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我

史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我
全美成長最快的姓氏來自亞裔這3姓 10大菜市場名公布

全美成長最快的姓氏來自亞裔這3姓 10大菜市場名公布
美財長砲轟中國在戰時囤石油 如疫情期間囤醫療物資

美財長砲轟中國在戰時囤石油 如疫情期間囤醫療物資