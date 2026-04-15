我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

褻瀆慰安婦雕像惹議 美網紅遭南韓法院判刑6個月

川普自曝與習近平通信 稱習答應不提供伊朗武器

中國港澳辦主任夏寶龍 指控「有人藉宏福苑大火亂港」

香港特派員李春/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
4月15日，「全民國家安全教育日開幕典禮暨主題講座」在香港會議展覽中心大會堂舉行...
4月15日，「全民國家安全教育日開幕典禮暨主題講座」在香港會議展覽中心大會堂舉行，中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍以視訊方式出席開幕典禮，並發表談話。(中通社)

香港近期接連舉辦有關國安的活動，15日舉辦的「全民國家安全教育日」開幕典禮上，中國港澳辦主任夏寶龍作視訊談話，稱香港有人藉宏福苑大火亂港。

宏福苑是香港新界大埔屋苑，去年11月26日發生5級火災，全苑共8座大廈7座起火，火災中168人死亡，79人受傷。是1948年以來香港傷亡人數最多的火災。火災後就如何追責、調查委員會的成立，一直到如何安置和補償，社會上都有不同聲音。

夏寶龍在視訊談話中稱，國家安全不是一勞永逸，要對影響香港繁榮穩定的各種風險隱患，時刻保持警惕。大埔宏福苑大火後，一些別有用心的人把災情政治化，妄圖以災亂港，香港要強化底線思維，時刻提高警惕。

他指，反中亂港分子處心積慮地伺機反撲，要警惕外部勢力插手干預的風險，又指地緣衝突對香港可能造成一定的影響，要做好充足的應對準備，並對自然災害、事故災難、網路攻擊、報復襲擊等各種風險加強防範，織密織牢全方位一體化的國家安全法。

港府另外舉辦的國安法律論壇上，港府律政司司長林定國認為，香港成功在於維持國際的信心，相信香港是開放、多元及包容的社會。因此香港要塑造「開放型安全」，要在開放環境中維護國家安全。重申維護國家安全條例，尊重保障人權，香港司法機關行使獨立審判權，不受任何干涉。

與之同時，大埔宏福苑火災獨立委員會15日繼續舉行聽證會，上午焦點在於消防處通訊中心及999緊急求助熱線於火災當日的處理程序，由負責行動支援及專業發展的消防處副消防總長黃思律作供。

委員會大律師杜淦堃引述消防處文件指，調派員「應在最短時間內從報案人取得所需資料，大多數情況下需時不應超過1分鐘」，質疑消防面的說法與指引有出入。杜淦堃又關注個別個案由警方接線生聽電話後，未有轉駁給消防，並在會上播放宏昌閣17樓住戶致電999的錄音，警員詢問居民位置及是否能逃生，表示消防正在搜救，但未有轉駁給消防，居民最終不幸離世。杜淦堃質疑，警員做法有違守則。

香港 港府 宏福苑

上一則

擦邊？冰淇淋廣告「特寫女性雙腳」 夢龍又挨轟

下一則

英媒：中國考慮限制 向美出口太陽能製造設備

延伸閱讀

香港宏福苑聽證會 消防指揮官：警鐘失效 無應對指引

香港宏福苑聽證會 消防指揮官：警鐘失效 無應對指引
蘋果3公司已除名…黎智英財產充公案 港7月8日開庭

蘋果3公司已除名…黎智英財產充公案 港7月8日開庭
港府申請充公黎智英罪行相關財產 稱「切斷危害國家安全資金鏈」

港府申請充公黎智英罪行相關財產 稱「切斷危害國家安全資金鏈」
布碌崙華人五金店遭三級大火焚毀 百萬貨品燒光

布碌崙華人五金店遭三級大火焚毀 百萬貨品燒光

熱門新聞

斑鱉「蘇蘇」結束冬眠現身。（取材自羊城晚報）

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

2026-04-08 07:30
陳麗華（右）與老公遲重瑞（中）合影畫面。（中新社資料照片）

陳麗華遺產500億 傳4子女各分百億 剩餘全給小11歲夫

2026-04-08 02:27
何超蕸。（本報資料照）

賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲

2026-04-12 12:29
中國下月起，將給予除我邦交國史瓦帝尼之外的53個非洲國家全面零關稅待遇。圖為2024年9月5日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂出席中非合作論壇北京峰會開幕式。（新華社）

中下月起給予非洲零關稅 僅賴清德將出訪的這國家被排除

2026-04-13 09:48
陳麗華（右）與老公遲重瑞（中）合影畫面。（中新社資料照片）

中國前女首富陳麗華病逝 身家500億 傳4子女各分百億遺產

2026-04-07 20:58
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30

超人氣

更多 >
只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元

只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元
華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場

華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場
史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我

史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我
旅遊作家評選全球12最美瀑布 4坐落在美國

旅遊作家評選全球12最美瀑布 4坐落在美國
全美成長最快的姓氏來自亞裔這3姓 10大菜市場名公布

全美成長最快的姓氏來自亞裔這3姓 10大菜市場名公布