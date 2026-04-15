中國港澳辦主任夏寶龍 指控「有人藉宏福苑大火亂港」

4月15日，「全民國家安全教育日開幕典禮暨主題講座」在香港會議展覽中心大會堂舉行，中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍以視訊方式出席開幕典禮，並發表談話。(中通社)

香港 近期接連舉辦有關國安的活動，15日舉辦的「全民國家安全教育日」開幕典禮上，中國港澳辦主任夏寶龍作視訊談話，稱香港有人藉宏福苑 大火亂港。

宏福苑是香港新界大埔屋苑，去年11月26日發生5級火災，全苑共8座大廈7座起火，火災中168人死亡，79人受傷。是1948年以來香港傷亡人數最多的火災。火災後就如何追責、調查委員會的成立，一直到如何安置和補償，社會上都有不同聲音。

夏寶龍在視訊談話中稱，國家安全不是一勞永逸，要對影響香港繁榮穩定的各種風險隱患，時刻保持警惕。大埔宏福苑大火後，一些別有用心的人把災情政治化，妄圖以災亂港，香港要強化底線思維，時刻提高警惕。

他指，反中亂港分子處心積慮地伺機反撲，要警惕外部勢力插手干預的風險，又指地緣衝突對香港可能造成一定的影響，要做好充足的應對準備，並對自然災害、事故災難、網路攻擊、報復襲擊等各種風險加強防範，織密織牢全方位一體化的國家安全法。

在港府 另外舉辦的國安法律論壇上，港府律政司司長林定國認為，香港成功在於維持國際的信心，相信香港是開放、多元及包容的社會。因此香港要塑造「開放型安全」，要在開放環境中維護國家安全。重申維護國家安全條例，尊重保障人權，香港司法機關行使獨立審判權，不受任何干涉。

與之同時，大埔宏福苑火災獨立委員會15日繼續舉行聽證會，上午焦點在於消防處通訊中心及999緊急求助熱線於火災當日的處理程序，由負責行動支援及專業發展的消防處副消防總長黃思律作供。

委員會大律師杜淦堃引述消防處文件指，調派員「應在最短時間內從報案人取得所需資料，大多數情況下需時不應超過1分鐘」，質疑消防面的說法與指引有出入。杜淦堃又關注個別個案由警方接線生聽電話後，未有轉駁給消防，並在會上播放宏昌閣17樓住戶致電999的錄音，警員詢問居民位置及是否能逃生，表示消防正在搜救，但未有轉駁給消防，居民最終不幸離世。杜淦堃質疑，警員做法有違守則。