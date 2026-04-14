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跳水世界杯全紅嬋缺席 陳芋汐換搭檔

中國新聞組／即時報導
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圖為2025世界泳聯跳水世界杯女子十米跳台決賽，陳芋汐（左）獲得冠軍，全紅嬋獲得...
圖為2025世界泳聯跳水世界杯女子十米跳台決賽，陳芋汐（左）獲得冠軍，全紅嬋獲得亞軍。 (中新社)

中國游泳協會14日公布2026年世界泳聯跳水世界杯總決賽中國跳水隊參賽名單，共計四名奧運冠軍攜多名小將參加此次大賽；在女子10米跳台項目上，全紅嬋繼續缺席，奧運冠軍陳芋汐僅出戰雙人比賽，搭檔年僅14歲的小將崔家溪。由於外界將全紅嬋缺席與網暴案掛鉤，對此，媒體指其積分不足不具備總決賽參賽資格，並非主動棄賽。 

齊魯壹點報導，和上賽季一樣，2026世界泳聯世界杯原計畫在舉辦兩站分站賽之後，按照積分成績取得參賽資格的選手在中國北京水立方進行總決賽。但不久前因為分站賽舉辦地之一的墨西哥出現安全風險問題，世界泳聯取消了該站比賽，只舉行加拿大一站的比賽。

在加拿大站比賽中，新老搭配、新人占據半壁江山的中國隊，包攬了全部九個項目的金牌和四個個人項目的亞軍，並且拿到北京總決賽所有項目的滿額參賽席位。

其中，備受關注的陳芋汐將與崔家溪搭檔出戰女子雙人10米台項目，目前正專注於學業的全紅嬋並未進入此次中國跳水隊的參賽名單。

其他參賽選手方面，王宗源、鄭九源，陳藝文、陳佳這兩對金牌搭檔將繼續代表中國跳水隊出戰，林珊、劉承瓚、盧為、白鈺鳴將代表中國跳水隊出戰混合團體項目。

由於近期隊內傳出言語霸凌全紅嬋的醜聞，此次名單引發外界高度關注與熱烈討論。

據報導，全紅嬋因傷患及身體發育調整等問題，未參加本賽季世界杯分站賽積累積分，按世界泳聯跳水世界杯規則，不具備總決賽參賽資格，並非主動棄賽。她的缺席，不僅讓門票熱度受影響，更引發其能否參加9月名古屋亞運的疑慮。

全紅嬋正值發育期，體重管理壓力沉重，她曾坦言「想過退役」。官方雖將其缺陣歸因於網暴事件，痛批「畸形飯圈文化」，並逮捕相關微信群主，但媒體圈私下普遍認為她難以順利入亞運大軍。

陳芋汐與陳藝文領軍出戰也成為本次賽事焦點。微信群「水花征服聯盟」日前被指連續四年言語霸凌全紅嬋，兩人均涉列名單卻未發聲回應，多名教練、隊友及記者也牽連其中。

加拿大 墨西哥 全紅嬋

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