韓國修改電子入境卡 北京：盼韓方恪守一中原則

中國外交部發言人郭嘉昆。（歐新社）

針對韓國修改電子入境卡，刪除此前錯列台灣為CHINA（TAIWAN），並強調韓方的一個中國原則沒有改變，中國外交部今天回應稱，「台灣是中國的一部分，標注為『中國台灣』理所當然」。希望韓國政府恪守一個中國原則，抵制、反對任何形式的台獨。

此前，韓國電子入境卡（E-Arrival Card）「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將台灣錯誤標示為 CHINA（TAIWAN），外交部3月要求韓方限期回應，否則不排除將在「台灣電子入國登錄表」把韓國改為南韓 。韓方10日修改電子入境卡，刪除「前一出發地」及「下一目的地」欄位，而「國籍」欄位則維持原本的TAIWAN。

據中國新聞網報導，中國外交部下午舉行例行記者會，有記者提問：今天下午，韓國外交部發言人表示，韓國政府透過1992年韓中建交聯合聲明及期間韓中共同聲明，持續確認了尊重「只有一個中國，台灣是中國的一部分」的中方立場，強調尊重這樣的一個中國的立場沒有改變。此次電子入境卡相關措施只是為了「增進訪問國便利」，簡化出入境管理系統，統一紙質電子入境卡格式的行政和技術措施。

記者問，此前，台灣當局對韓國在該選項中將台灣標注為「中國台灣」表達了不滿。中方對此有何評論？

中國外交部發言人郭嘉昆回應稱，中韓建交聯合公報明確規定，大韓民國政府承認中華人民共和國政府為中國的唯一合法政府，並尊重中方「只有一個中國、台灣是中國的一部分」之立場。韓國總統李在明今年初接受中國媒體專訪以及對中國進行國事訪問時，都明確表示尊重一個中國的立場。

他聲稱，「台灣是中國的一部分，標注為『中國台灣』理所當然」。中方在「台灣問題」上的立場是明確的、一貫的。一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，也是中國與包括韓國在內的世界各國和有關組織建立和發展關係的政治基礎。

郭嘉昆最後說，希望韓國政府充分認識到「台灣問題」事關14億多中國人民的民族感情，堅持中韓建交聯合公報有關精神，「恪守一個中國原則，抵制、反對任何形式的台獨」，與中方一道以實際行動推動中韓關係健康穩定發展。

台灣「外僑居留證」國籍欄於3月1日改列「南韓」，以反制韓國電子入境卡矮化台灣，之後韓國於日前刪除錯列欄位。外交部今天表示，台灣政府基於對等原則，「外僑居留證」國籍欄仍維持現行列示方式。