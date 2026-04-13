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中國房市持續低迷 物業公司大撤退

中央社台北13日電
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中國房地產市場持續低迷，衝擊相關行業，許多城市的住宅物業（管理公司）紛紛出現撤退現象，一些社區因垃圾堆積而惡臭熏天。

陸媒經濟觀察網日前披露，今年3月中國物業管理行業的標竿企業萬科物業在深耕多年的徐州市場做出震動行業的戰略性撤退，宣布將於6月30日起正式終止對徐州市6個住宅項目的物業服務。

報導提到，去年下半年開始，中國多地陸續爆出物業公司主動撤離社區情況，今年以來更是頻有所聞。這波物業退出潮已從三、四線城市快速向一、二線核心城區蔓延，浙江、重慶等地為重災區，北京和上海等一線城市也未能倖免。

報導引述數據說，去年物業管理服務收入年減3.1%，城市服務收入下滑15.1%，主要原因為房地產行業整體低迷以及服務品質提升導致的成本增加等。

物業撤退下，民眾的生活受到相當影響，一些社區不僅電梯壞了沒人修，甚至出現車庫水管漏水、垃圾堆積惡臭熏天等例子，有些社區保全室空無一人，大門敞開一般人可隨意進入，安全隱患成憂。

這波撤離潮規模有多大？浙江日報日前引述中國房地產研究機構中指研究院數據稱，2024至2025年，中國排名前50品牌物業在管項目主動撤場率年增37%，住宅項目占比逾8成。去年1月至9月，全國公開撤場案例達120起，年增翻倍。

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