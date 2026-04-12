我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲

京都11歲男童失蹤21天 山區疑似尋獲所穿鞋子

賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲

中央社台北12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
何超蕸。（本報資料照）
何超蕸。（本報資料照）

澳門「賭王」何鴻燊女兒、信德集團執行董事何超蕸今天去世，享壽60歲。何超蕸是何鴻燊與二房太太藍瓊纓的三女，曾被賭王稱為「最能幫忙的女兒」。她終身未婚。

綜合港媒報導，信德集團今天公告，沉痛哀悼何超蕸逝世，並附上家人通告。通告以何超瓊、何超鳳、何超儀和何猷龍署名，指「我們最親愛的妹妹何超蕸於2026年4月12日安詳辭世」，臨終前家人一直陪伴身邊，感謝各界慰問與關心，在此沉痛時刻祈請理解與包容。

何超蕸是何鴻燊與二房太太藍瓊纓的三女，曾被賭王稱為最能幫忙的女兒，其同房長姊為信德集團行政主席兼董事總經理何超瓊，二姊為集團執行董事兼副董事總經理何超鳳，下有四妹何超儀及弟弟何猷龍。

報導指出，賭王何鴻燊有17個孩子，二房藍瓊纓有4女1子。藍瓊纓的女兒常常在媒體前露面，其中何超瓊和當藝人的何超儀曝光最多，而何超鳳被外界稱作何超瓊的左右手，工作能力高超。

相形之下，1966年出生的何超蕸，從小性格較為內斂，畢生未婚的她，把一輩子都貢獻給了賭王家族事業。

中共頗為禮遇何鴻燊家族，何超蕸曾任13屆遼寧省政協常務委員；何超瓊是現任中國全國政協常委、全國工商聯副主席。

澳門

上一則

中國航天新里程碑 複用航天器關鍵部件研製成功

下一則

西藏自治區人大常委會原副主任丁業現 涉違紀違法被查

延伸閱讀

收藏紫檀木還成立博物館 前中國女首富陳麗華85歲離世

收藏紫檀木還成立博物館 前中國女首富陳麗華85歲離世
中國前女首富陳麗華病逝 身家500億 傳4子女各分百億遺產

中國前女首富陳麗華病逝 身家500億 傳4子女各分百億遺產
收藏紫檀木到成立博物館 「第一富婆」陳麗華傳奇一生謝幕

收藏紫檀木到成立博物館 「第一富婆」陳麗華傳奇一生謝幕
谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比

谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比

熱門新聞

斑鱉「蘇蘇」結束冬眠現身。（取材自羊城晚報）

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

2026-04-08 07:30
谷愛凌（右）與何超欣的性感比堅尼美照。（取材自谷愛凌IG）

谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比

2026-04-06 06:30
中國要自以色列撤僑，傳不少中國工人不領情。圖為在中東的建築工人。（取材自海外家園網）

中使館通知撤離 在以工人月薪8萬：選擇留下

2026-04-06 22:17
陳麗華（右）與老公遲重瑞（中）合影畫面。（中新社資料照片）

陳麗華遺產500億 傳4子女各分百億 剩餘全給小11歲夫

2026-04-08 02:27
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
陳麗華（右）與老公遲重瑞（中）合影畫面。（中新社資料照片）

中國前女首富陳麗華病逝 身家500億 傳4子女各分百億遺產

2026-04-07 20:58

超人氣

更多 >
不再迷途鬼打牆 4生肖馬年運勢轉強「升遷加薪機會倍增」

不再迷途鬼打牆 4生肖馬年運勢轉強「升遷加薪機會倍增」
華人用中式手法料理美國奇葩蔬菜 網讚：更符合亞洲胃

華人用中式手法料理美國奇葩蔬菜 網讚：更符合亞洲胃
3油輪闖荷莫茲遇美伊談判破局 2艘急迴轉、1油船堅決挺進結果曝光

3油輪闖荷莫茲遇美伊談判破局 2艘急迴轉、1油船堅決挺進結果曝光
美伊第3輪談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件、代表團將返美

美伊第3輪談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件、代表團將返美
南加華人報稅被罰6000美元 因沒交這份表格？

南加華人報稅被罰6000美元 因沒交這份表格？