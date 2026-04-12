賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲

何超蕸。（本報資料照）

澳門 「賭王」何鴻燊女兒、信德集團執行董事何超蕸今天去世，享壽60歲。何超蕸是何鴻燊與二房太太藍瓊纓的三女，曾被賭王稱為「最能幫忙的女兒」。她終身未婚。

綜合港媒報導，信德集團今天公告，沉痛哀悼何超蕸逝世，並附上家人通告。通告以何超瓊、何超鳳、何超儀和何猷龍署名，指「我們最親愛的妹妹何超蕸於2026年4月12日安詳辭世」，臨終前家人一直陪伴身邊，感謝各界慰問與關心，在此沉痛時刻祈請理解與包容。

何超蕸是何鴻燊與二房太太藍瓊纓的三女，曾被賭王稱為最能幫忙的女兒，其同房長姊為信德集團行政主席兼董事總經理何超瓊，二姊為集團執行董事兼副董事總經理何超鳳，下有四妹何超儀及弟弟何猷龍。

報導指出，賭王何鴻燊有17個孩子，二房藍瓊纓有4女1子。藍瓊纓的女兒常常在媒體前露面，其中何超瓊和當藝人的何超儀曝光最多，而何超鳳被外界稱作何超瓊的左右手，工作能力高超。

相形之下，1966年出生的何超蕸，從小性格較為內斂，畢生未婚的她，把一輩子都貢獻給了賭王家族事業。

中共頗為禮遇何鴻燊家族，何超蕸曾任13屆遼寧省政協常務委員；何超瓊是現任中國全國政協常委、全國工商聯副主席。