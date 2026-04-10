孫楊官宣有娃 妻張豆豆：他非媽寶

孫楊與妻子張豆豆近日在綜藝節目中首度透露已為人父母。(視頻截圖)

中國游泳奧運 冠軍孫楊 與妻子張豆豆近日在綜藝節目中首度透露已為人父母，引發外界關注。兩人在節目訪談中表示「婚齡三、四年，有一娃」，等同對外官宣已育有孩子；同時，張豆豆也在節目中公開回應外界對孫楊「媽寶男」的質疑，強調丈夫其實是孝順，而非依賴父母。

綜合媒體報導，兩人在綜藝節目「妻子的浪漫旅行」中談及婚姻與家庭生活時，首次提到已有孩子。由於過去未曾公開相關消息，節目播出後迅速引發網路討論。

節目中另一個焦點，是張豆豆對外界標籤的回應。當主持人提問如何看待孫楊被稱為「媽寶男」時，孫楊一度沉默思考，張豆豆則主動回應，指出所謂「媽寶男」是指缺乏獨立人格、過度依賴父母的人，但她認為孫楊在事業成就與處事態度上都展現出獨立與責任感，「更多的是孝順」，與外界形容並不相符。這段發言被網友視為力挺丈夫，也為節目增添話題。

回顧兩人感情歷程，孫楊於2023年7月20日官宣與張豆豆結婚，當時以「抬頭見喜」發文並曬出結婚證來公開婚訊。此後兩人鮮少公開談及家庭生活，此次在節目中透露已育有孩子，等於首次完整呈現婚後家庭狀態。

孫楊出生於1991年，是男子1500米自由泳世界紀錄保持者，曾在2012年倫敦奧運奪得400米與1500米自由泳金牌，並於2016年里約奧運再獲200米自由泳金牌，是中國泳壇代表性人物之一；張豆豆則為前藝術體操國手，退役後轉任中國國家藝術體操隊教練。